Guanacasteco disfruta de inédita experiencia en Copa América mientras espera paciente su chance

Yeison Molina a punta se esfuerzo se ha ganado un campo en la Selección de Costa Rica. Foto: Fedefútbol.

La Selección de Costa Rica ha contado con todo tipo de historias durante la Copa América 2024, tan diversas como curiosas en un grupo joven y con muchos debutantes de parte de Gustavo Alfaro.

Una de esas caras es la de Yeison Molina, defensor de Guanacasteca, único representante de su club en el torneo continental y que espera paciente una oportunidad en el once del Lechuga.

Para el oriundo de Pilas de Bejuco, Nandayure la experiencia que está atravesando ha sido maravillosa aunque aún no haya tenido chance en el certamen.

“Son experiencias soñadas desde el inicio de la carrera, el estar acá es algo muy importante para mí, para mi carrera y lo que eso significa. Me he sentido muy feliz, la verdad que todo el grupo, compañeros, cuerpo técnico, me han tratado de la mejor manera, me he compenetrado muy bien al grupo. Es bueno llegar a un equipo y ver el cariño tan bonito que me han demostrado”, explicó en declaraciones brindadas a la Fedefútbol.

Yeison ha sido una pieza con la que Alfaro se ha sentido cómodo, le dio oportunidad desde el amistoso ante El Salvador en febrero y no la ha perdido del radar, al punto de traerlo acá.

Ahora, al igual que el resto de los seleccionados, quiere cerrar de la mejor forma la fase de grupos y sacar un buen resultado el martes ante Paraguay.

“Sabemos que viene un partido muy difícil en el que ellos querrán venir a hacer su partido y ganarnos, pero nosotros estamos trabajando fuerte para salir al frente y hacer un buen partido. Es el todo por el todo, el grupo está bien motivado para salir adelante”, comentó.

La Sele entrenará este domingo a puerta cerrada a partir de las 5:30 p.m, sin acceso a los medios de cara al cierre de la fase de grupos.