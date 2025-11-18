Guatemala y El Salvador podrían ser los otros salvavidas de Costa Rica en caso que Nicaragua falle

Costa Rica espera la ayuda de Nicaragua ante Haití; sin embargo, hay dos cartas más que podrían salvarle el pellejo al Piojo Herrera y compañía con la opción del repechaje siempre y cuando Guatemala y El Salvador nos den la mano.

Para el boleto directo, Costa Rica debe ganar, no hay otro camino, pero necesitamos que Nicaragua al menos empate con Haití en Curazao. No obstante, en caso de que los haitianos ganen, no todo estaría perdido para la selección.

Costa Rica aún tiene opciones de repechaje. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Todavía podemos optar por el repechaje; para ello, dependemos igualmente de derrotar a Honduras, y en un primer escenario, que El Salvador triunfe ante Panamá en suelo canalero, para así superar a los panameños por gol diferencia en la tabla de mejores segundos.

La otra opción, sería la victoria de Guatemala en su casa ante Surinam, y que Costa Rica gane su juego y pueda remontar la diferencia de goles que hay entre ambos.

LEA MÁS: Hermano de Alonso Martínez revela el dolor y la fe tras la grave lesión de rodilla

Por ejemplo, en el caso de que Surinam pierda 1-0 en Guatemala, y la Sele haga la tarea ganando 2-0, quedaríamos igualados en puntos y gol diferencia, ambos con positivo de cuatro, pero los ticos tendrían más tantos anotados, por lo que superarían a los caribeños y se colarían al repechaje.

Costa Rica acumula un positivo de dos con ocho anotados y seis recibidos. Surinam tiene 4 a favor en el gol diferencia y los mismos marcados en total, por lo que ese aspecto podría ser diferencial al acabar los partidos.

El Piojo Herrera podría volver a un repechaje mundialista tras el ganado con México en el 2014. (JOHN DURAN/John Durán)

Los repechajes se jugarán en México en el mes de marzo del próximo año para definir los últimos dos clasificados.