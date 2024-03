Gustavo Alfaro confiesa qué les dijo a los jugadores sobre cómo vivir el fogueo ante Argentina

Gustavo Alfaro hasta adelantó que hará cambios de jugadores en comparación con el partido ante Honduras. (Fedefútbol )

Gustavo Alfaro tiene muy claro que el amistoso entre las selecciones de Costa Rica y Argentina es un partidazo, por eso en la conferencia previa al duelo, explicó lo que les dijo a los jugadores sobre cómo deben asumir lo que van a vivir este martes.

Lechuga no se anduvo con rodeos para motivarlos, porque sabe que muchos podrían sacarle provecho para el futuro.

“Vamos a enfrentar al campeón del mundo, al campeón del mundo se le respeta, pero no se le teme, porque se pueden luchar con un montón de cosas en el fútbol, pero no podemos luchar desde el temor, no está mal reconocerse inferior al rival, pero sí cuando uno se siente inferior al rival.

“A los chicos los motivo que lo intenten y aprovechen ese partido, que lo vivan con intensidad, porque jugarán contra futbolistas de élite y en el escenario más complejo del mundo.

“Lo lindo es aprovechar las oportunidades, tener la capacidad para observar, medir y atreverse”, comentó.

Alfaro agregó que hará cambios en la alineación, aunque no reveló en cuáles zonas meterá mano, adelantó que le dará más espacio a jugadores jóvenes para ver de qué están hechos y si son capaces de defender la chema de la Tricolor.

Elogió el trabajo de Lionel Scaloni por la forma que ha trabajado con la albiceleste, principalmente por hacer un equipo que no juega alrededor de Lionel Messi (ausente por lesión), sino que juegue con la Pulga.

La mejenga entre ticos y argentinos será este martes a las 8:50 p.m. hora costarricense en Los Ángeles, que marcará el cierre de la fecha FIFA de ambas selecciones.