Gustavo Alfaro explica qué hará si algún futbolista no quiere venir a la Selección de Costa Rica

Gustavo Alfaro de una indicó que no se andará con rodeos si alguno no quiere venir a la Selección de Costa Rica. (Jose Cordero)

¿Qué pasará si algún jugador que Gustavo Alfaro convoque a la Selección de Costa Rica no acepta venir?

Esa fue una de las preguntas que el estratega argentino respondió sin rodeos en la conferencia de prensa y de paso le mandó un mensaje a sus futuros convocados.

El Lechuga detalló que cuando pasen esas situaciones, él será el primero en decir a la afición por qué un futbolista no aceptó venir a la Sele.

“No tengo nada que ocultar, supongamos que yo le digo que lo convoco a la Selección mayor y usted no quiere venir por esto y esto, viene su compañero de prensa y me pregunta por qué no lo convoqué, ¿tengo que mentir? Diré la verdad, que hablé con él, no quiso venir y punto.

LEA MÁS: Técnico de la Selección de Costa Rica, Gustavo Alfaro, promete algo que alegrará a los futbolistas ticos

“Después será una cuestión mía si lo vuelvo a convocar, la verdad no tengo nada que ocultar, ellos no tienen obligación de venir.

“Esto es un mensaje para los jugadores, no tienen ninguna obligación de venir a la Selección, me gustaría que todos los convocados vengan corriendo, que se desesperen por estar en la selección y voy a tratar que sea posible, por eso quiero que ellos sean fanáticos de la Sele, después, si no quieren estar, es muy válido y lo respeto, es una invitación, la Selección es una invitación y tienen todo el derecho del mundo a decir que no”, agregó.

Este viernes será su primera prueba, cuando comparta la lista de convocados para los juegos ante Panamá por el boleto a la Copa América.