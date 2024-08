Gustavo Alfaro reveló en presentación con Paraguay cómo fueron sus últimos días en Costa Rica

Gustavo Alfaro (izquierda) llegó a Paraguay este viernes y fue recibido por los dirigentes de la Federación Paraguaya de Fútbol, Justo Villar (centro) y Elvio Paolorosso. (Federación Paraguaya de Fútbol)

Gustavo Alfaro volvió a hablar sobre Costa Rica, durante su presentación como técnico de la Selección de Paraguay, al explicar cómo fueron los últimos momentos en Tiquicia antes de aceptar el reto con la selección sudamericana.

El estratega contó cuándo fue que decidió aceptar la propuesta de Paraguay.

“Terminé de tomar la decisión este fin de semana (pasado), de decir primero a la Federación de Costa Rica que no íbamos a seguir, más allá de que no sabíamos si esto se podía a concretar o no, el hecho de terminar la vinculación, luego de hablar con la familia y el resto del cuerpo técnico para ver si estamos dispuestos a dar este paso y lo dimos convencidos de lo que es Paraguay”, comentó.

Agregó que pensó mucho para tomar la decisión por el trabajo que hizo con la Tricolor.

“Para nosotros no fue una decisión sencilla, teníamos dentro de nuestro contrato una cláusula de salida de un tiempo a nuestra parte, hay cláusulas que se ponen en los contratos, pero de pronto realizarlas no son fáciles, por lo general se ejecutan para sacar entrenadores y no para llevar técnicos hacía otros lugares.

LEA MÁS: Gustavo Alfaro ya llegó a Paraguay y pidió disculpas en su primer contacto con la prensa

“Más que nada, porque veníamos haciendo un buen trabajo en Costa Rica, donde nos había tocado una situación de una dinámica negativa en un momento, se había revertido con el recambio generacional muy grande, con los riesgos que implica”, cerró.

Alfaro llegó con todo su cuerpo técnico y trabajará con ellos hasta el final de la eliminatoria sudamericana y de clasificar a la Copa del Mundo 2026 su contrato se extendería.