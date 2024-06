Gustavo Alfaro se apoya en comentario de Joel Campbell para hablar del progreso de la Selección

Gustavo Alfaro confía que sus muchachos irán a competir en la Copa América. Foto: Cortesía Fedefútbol.

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección de Costa Rica, se apoyó en una observación de Joel Campbell para explicarle a la afición que la Tricolor va por buen camino, siguiendo lo que ha querido enseñarle en estos meses.

Lechuga tomó el bolado del manudo para contar cómo en poco tiempo la Sele va agarrando el estilo que a él le gusta.

“Joel me marcó el otro día algo que no vi, él me dijo: ‘¿Profe, vio el cuarto gol que hicimos contra San Cristóbal?’, le respondí que no tuve tiempo de verlo en detalle, estuve viendo a Granada para preparar el partido y observé los goles del juego anterior por encima.

“Me respondió: ‘Le recomiendo que vea el cuarto gol, ¿sabe cuántos pases hicimos?’, le comenté que 14, pero él contestó que 22, de los cuales ocho fueron a un toque, salvo por dos jugadores, la bola pasó por la mayoría del equipo.

“Entonces le dije que fue lindo que me lo dijera él, porque en definitiva les digo a ellos que jueguen fácil, pasen la bola entre ellos, a uno o dos toques, que den volumen de juego y circulación, y los jugadores lo terminan transformando en un gol.

“Que venga de ellos es muy bueno, porque me preguntaban por qué quería jugar de esta forma, les respondí que el fútbol del mundo va por ese camino, cuando los jugadores lo valoran, me quedo tranquilo, las cosas que estamos tratando de enseñar están en buenas manos, porque lo sienten”, explicó.

El otro factor que Alfaro señaló como punto de mejora es la confianza, eso va de la mano con los últimos resultados.

“Si ustedes supieran la identificación que tienen estos chicos por este escudo y la camiseta, lo que les significa y quieren para la selección, ahí es donde uno dice que ojalá esta juventud la podamos empoderar de buena manera.

“Cuando uno ve que los grupos gozan de buena salud, uno tiene que ser un centinela para cuidar que ellos sigan de esa forma”, comentó Lechuga.

Quiere llevar chamacos

Adelantó que a mediados de esta semana compartirá la lista oficial de convocados para la Copa América, adelantó que tendrá pocos cambios en comparación a la última lista de los juegos eliminatorios.

Lo que sí adelantó es que intentará convocar a más jugadores jóvenes para empezarlos a afinar para el futuro, pero eso dependerá del Gobierno de Estados Unidos.

“Estamos gestionando con la Embajada Americana para ver si podemos conseguir unas visas, para poder llevar a unos chicos que me interesaría llevarlos como sparring, porque a ellos los miro como el futuro de la selección para dentro de dos años”, describió.

Aunque no dio una cantidad exacta, cuando tomó las riendas de la sele, se habló que convocaría hasta cinco jóvenes de más para que tomen bolados.

La Sele volverá a los entrenamientos este miércoles, Alfaro les dio libre el lunes y martes para recargar baterías previo a la Copa América.