Gustavo Alfaro se despidió de Costa Rica con una emotiva y extensa carta en la que habló de todo

Gustavo Alfaro se despidió de Costa Rica por medio de una emotiva carta. (Instagram)

Gustavo Alfaro sorprendió este martes a los ticos con una emotiva carta de agradecimiento tras decidir dejar el banquillo de la Selección de Costa Rica.

El entrenador argentino usó su cuenta de Instagram para publicar una extensa carta en la que no explicó los motivos obvios de su adiós, pero sí agradeció la oportunidad de dirigir a la Sele y todo lo que vivió durante nueve meses en el banquillo.

“Gracias, Costa Rica. Me toca hoy la difícil decisión de cerrar un proyecto. Por lo general, en el fútbol, las decisiones son en sentido contrario. Suelen ser los dirigentes quienes interrumpen un proceso, no los entrenadores, ya que el porcentaje de quienes tienen el privilegio de finalizar un contrato es realmente muy bajo. Más allá de que las razones de esta decisión son diversas, mi intención no solo es comunicarla, sino agradecerles a todas las personas que, durante estos más de nueve meses, nos permitieron realizar nuestro trabajo”, escribió al inicio.

LEA MÁS: Fedefútbol revela quién asumirá la Selección de Costa Rica mientras buscan nuevo técnico

Continuó agradeciendo a los jugadores, miembros de la Federación, a Osael Marato, Claudio Vivas y a toda la gente que se topó en el camino. En cuanto a su trabajo, aseguró que cumplió con la misión de dejar una mejor Sele que la que se encontró.

“Hoy hay un grupo importante de jóvenes jugadores que probaron su valía. Ganándose un espacio y un lugar. Los jugadores de experiencia no solo manifestaron esa condición, sino que le aportaron un plus al equipo, conectándose con la Selección desde distintos lugares, guiando, conduciendo, inspirando, generando esa hermosa comunión de familia, como nos gustaba definirlo, haciéndonos sentir que, en el momento de entrar a la cancha, éramos muchos más que once, porque cada uno sumaba, desde el lugar que le correspondía”.

Aseguró que dejó mucha información valiosa para quien tome su lugar y le deseó lo mejor a los jóvenes que brillaron con él en la Tricolor, ya que opina que tienen mucho futuro.

“Las vueltas del fútbol a veces nos colocan ante este tipo de encrucijadas. Albert Camus decía que la vida es la suma de todas las decisiones. Pues bien, estas son las mías. Y como tal, uno siempre vive con las consecuencias de lo que sus decisiones generan. Como siempre lo he hecho a lo largo de mis 32 años de profesión, viviré con las mías.

“Muchas gracias por todo. Les deseo a estos muchachos en particular y a Costa Rica en general, el mejor de los éxitos. Fue un verdadero placer. Hasta siempre”, finalizó.