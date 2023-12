Gustavo Alfaro, técnico de Costa Rica, habló en programa argentino y esto dijo de la Selección

El entrenador de la Selección de Costa Rica, Gustavo Alfaro, estuvo este martes en el programa ESPN F90 de Argentina y ratificó las razones por las cuales escogió a la Sele como su equipo, por encima de una oferta que tenía.

Gustavo Alfaro estaba dispuesto a escuchar la propuesta del Rácing. (JOSE CORDERO/AFP)

Alfaro expresó que estaba dispuesto a escuchar la oferta de un importante equipo de Argentina cuando llegó la llamada de Claudio Vivas, director deportivo de la Fedefutbol y escogió Costa Rica.

El entrenador argentino fue nombrado técnico de Costa Rica el pasado 2 de noviembre y enfrentó a Panamá en los cuartos de final de la Liga de Naciones, que daba un boleto para la Copa América y el pase a la semifinal del torneo regional. Los canaleros ganaron la serie con una paliza de 6 a 1 en el global.

“No sé si estuve cerca o no del Racing pero sí estaba dispuesto a escuchar más que nada porque hablé con Víctor Blanco ocho años atrás y decía que para mí, la deuda del Racing era internacional”, expresó.

Gustavo Alfaro estuvo en ESPN Argentina. (Pantallazo )

“Pero hubo cosas que no estaban claras, no me gustaron y tampoco quiero decir que si hablaba decía que sí o decía que no, pero luego sale Costa Rica, que me daba la oportunidad de pelear por la Copa del Mundo, por participar en una copa que fue algo que viví con Ecuador y me quedó esa sensación y cuando surge la posibilidad, cuando me llama Claudio Vivas me metí en esto. Si hay algo que me gusta es jugar una Copa del Mundo y espero volver a jugar de nuevo”, dijo a la pregunta de Federico Bulos.

En el programa estaban como panelistas Sebastián Vignolo, Morena Beltrán, Daniel Arcucci, Marcelo Sottile, Carlos “Cai” Aimar, Marcelo Espina y Damián Manusovic, además de Bulos.