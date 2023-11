Gustavo Alfaro: “Tengo la sensación que soy culpable de todos los males que tiene Costa Rica”

Gustavo Alfaro tuvo un estreno muy duro en el banquillo de Costa Rica. (ROBERTO CISNEROS/AFP)

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección de Costa Rica, tiró una picante frase que resume la realidad de lo que sucede con la Tricolor.

Los cuestionamientos al técnico fueron duros, al punto que llegó a decir: “sí quieren pongo la renuncia”, dejando claro que eso no ayudará a resolver todas las broncas que hay en la Sele.

“Tengo la sensación que soy culpable de todos los males que tiene Costa Rica. ¿Por qué no miramos para atrás, ¿Cómo le fue a Costa Rica con Emiratos Árabes? (en amistoso que perdió 4-1), en los amistosos que jugó, entonces yo digo que hay un problema que viene desde hace tiempo.

“Me hago responsable de todo desde que llegué, pero no tengan ninguna duda de que acá no hubo ninguna especulación de por qué dirigí desde ahora, desde que llegué fue a la arena con los leones, a lo que salga y hay que bancarla como venga y la banco como venga”, destacó.

A Alfaro no le hizo gracia que le dijeran que lo sucedido contra Panamá fue un desastre histórico y que se hizo historia, pero de la mala.

“Yo creo que Costa Rica viene atravesando situaciones que no la ubican en un buen presente, ni con buen pasado, esto para mí fue una continuidad de un montón de cosas que se vienen dando para atrás o la mejor son peores, puede ser que sean las peores si quieren, pero no tengo ninguna duda de que esto lo vamos a corregir, es muy difícil porque lo que yo siento, usted no lo siente, respeto su opinión, pero respeten la mía. Sabemos cómo lo vamos a solucionar.

“Yo tengo un montón de argumentos de donde agarrarme o decir que esto se puede modificar, pero para ustedes yo tendría que presentar la renuncia”, comentó.