Gustavo Alfaro y su dura advertencia a Orlando Galo

Gustavo Alfaro, entrenador de Costa Rica, mostró este sábado en la conferencia de prensa previa al segundo partido eliminatorio ante Granada, una de las grandes preocupaciones que tiene del equipo.

Si Orlando Galo se queda pensando en los dos goles que hizo ante San Cristóbal y Nieves, estamos muertos, dijo Gustavo Alfaro. (John Duran)

La Tricolor enfrenta este domingo a Granada, a las 3 p. m. (hora tica) luego de vapulear 4 a 0 a San Cristóbal y Nieves en el debut del proceso, mientras los granadinos igualaron a dos goles, de visitantes ante Trinidad y Tobago.

El técnico dijo que a la selección tica le falta madurez.

“Hoy les decía, porque lo noté, que estoy preocupado porque no somos un equipo maduro, no somos un equipo pragmático en su pensamiento, ganamos 4 a 0 y nos aflojamos y si nosotros nos aflojamos mañana tenemos problemas y mañana es importante para nosotros y para Granada, porque, ¿quién tenía que ganar antes del partido?, Trinidad y no le ganó.

“Tenemos que pensar en la competencia, ganamos porque era la obligación en casa, pero no nos podemos dar el lujo de aflojarnos, le decía a Orlando Galo, si te quedas pensando en los dos goles, estamos muertos, porque mañana nos van a pasar por encima”, advirtió el Lechuga.

Costa Rica sale este sábado para Granada y regresa este domingo, luego del juego ante el equipo caribeño.