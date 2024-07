Gustavo Chinchilla de Saprissa le voló tieso y parejo a Marco Vázquez de Alajuelense

Gustavo Chinchilla, gerente general del Deportivo Saprissa, le tiró con todo al vocero de Liga Deportiva Alajuelense, Marco Vázquez, este martes en Teletica Radio.

Chinchilla dijo que la práctica de Vázquez, de hablar y tratar de incidir en el arbitraje es una falta de respeto para las aficiones, y son prácticas de los años setentas y ochentas.

El domingo pasado, antes del partido entre Alajuelelense y Santos, Vázquez criticó con vehemencia a tres integrantes del Saprissa, pues comentó que el entrenador Vladimir Quesada se queja de los arbitrajes, al tiempo que le recordó que hay una prohibición para hablar de eso en conferencias de prensa.

También cuestionó que si el reglamento que le aplican a Mariano Torres y a David Guzmán es diferente, pues les perdonan demasiadas acciones. Incluso, dio gracias porque el VAR pronto se implementará en Costa Rica.

En Teletica Radio le pidieron a Chinchilla que se refiriera a esas declaraciones y el gerente morado le voló con todo a Vázquez.

“Por política personal y del Saprissa no me refiero a declaraciones personales, mucho menos de don Marco Vázquez, en el tanto sigan existiendo esas declaraciones, que tratan de condicionar a los árbitros. Los aficionados de ese equipo no merecen ese tipo de declaración, eso lo oíamos en los setentas y ochentas, es el fútbol añejo, es el tipo de actividad que es un monumento a la mediocridad”, manifestó.

En la foto, el vocero de LDA, Marco Vásquez.

“Tenemos que desterrar las prácticas pletóricas y añejas que lo que hacen es desvalorizar, y ¿ustedes me preguntan que por qué Vladimir dice que tenemos que jugar contra todo? Hasta pena me da ver que todavía en el fútbol nacional tenemos este tipo de práctica. Honestamente, no me refiero a las declaraciones personales, pero sí critico mucho las prácticas que han arrastrado al futbol nacional a ser lo que en algún momento se hacía, administraciones de pulpería, tratando de condicionar arbitrajes desde el principo del campeonato”, manifestó.

Este enfrentamiento verbal entre figuras de Saprissa y Alajuelense anticipa un torneo lleno de intensidad entre los archirrivales.