Gustavo Herrera finalmente logró con la Selección de Panamá lo que tanto le ha costado con Saprissa

Gustavo Herrera anotó este martes con la Selección de Panamá en el Mundial sub-20 en Chile. (Tomada de X Fepafut/Tomada de X Fepafut)

El panameño Gustavo Herrera, delantero del Saprissa, se sacudió este martes finalmente su sequía goleadora al anotar con la Selección de Panamá en el Mundial Sub-20, que se disputa en Chille.

El atacante canalero marcó al minuto 36 en el duelo ante Ucrania para poner el 1-1 de un juego que se encuentra en el segundo tiempo.

Herrera marcó de cabeza un centro para concretar su primer tanto del certamen, luego que en la primera fecha ante Panamá diera de qué hablar al colocar dos asistencias, pese a que su equipo cayó 3-2 ante Paraguay.

Gustavo Herrera suma un gol y dos asistencias con la Selección de Panamá en el Mundial Sub-20 en Chile. (Tomada de X Fepafut/Tomada de X Fepafut)

El jugador de 20 años no ha logrado marcar con el Saprissa en ocho partidos del torneo nacional ni en cuatro de Copa Centroamericana, por lo que la atención quedó sobre él y su rendimiento.

Los morados conservan la fe de que en el mundial, el artillero recupere confianza y vuelva con mejores actuaciones para el torneo tico.