Deportes

Gustavo Herrera finalmente logró con la Selección de Panamá lo que tanto le ha costado con Saprissa

Gustavo Herrera logró anotar con la Selección de Panamá en el Mundial sub-20, tras su larga sequía con el Saprissa

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado
Gustavo Herrera anotó este martes con la Selección de Panamá en el Mundial sub-20 en Chile.
Gustavo Herrera anotó este martes con la Selección de Panamá en el Mundial sub-20 en Chile. (Tomada de X Fepafut/Tomada de X Fepafut)

El panameño Gustavo Herrera, delantero del Saprissa, se sacudió este martes finalmente su sequía goleadora al anotar con la Selección de Panamá en el Mundial Sub-20, que se disputa en Chille.

El atacante canalero marcó al minuto 36 en el duelo ante Ucrania para poner el 1-1 de un juego que se encuentra en el segundo tiempo.

Herrera marcó de cabeza un centro para concretar su primer tanto del certamen, luego que en la primera fecha ante Panamá diera de qué hablar al colocar dos asistencias, pese a que su equipo cayó 3-2 ante Paraguay.

Gustavo Herrera suma un gol y dos asistencias con la Selección de Panamá en el Mundial Sub-20 en Chile.
Gustavo Herrera suma un gol y dos asistencias con la Selección de Panamá en el Mundial Sub-20 en Chile. (Tomada de X Fepafut/Tomada de X Fepafut)

El jugador de 20 años no ha logrado marcar con el Saprissa en ocho partidos del torneo nacional ni en cuatro de Copa Centroamericana, por lo que la atención quedó sobre él y su rendimiento.

Los morados conservan la fe de que en el mundial, el artillero recupere confianza y vuelva con mejores actuaciones para el torneo tico.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Gustavo HerreraSelección PanamáSaprissaMundiial Sub-20 Chile
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.