Gustavo López le hizo una advertencia a Pedro Navarro en media transmisión del Cartaginés vs. Saprissa

Cartaginés y Saprissa se enfrentaron este domingo. (Rafael Pacheco. /Rafael Pacheco.)

Durante la transmisión del partido entre Cartaginés y Saprissa, Gustavo López le hizo una advertencia contundente a su compañero Pedro Navarro, luego de uno de sus comentarios.

Todo se dio en la transmisión de Canal 7, cuando López le advirtió al exárbitro y analista Pedro Navarro que “sacara paraguas” por el montón de comentarios que le iban a caer encima por decir que el primer gol de Cartaginés sí era válido, pues no había una imagen clara de que el balón hubiera salido, a pesar de que en varias tomas se ve que el balón salió.

Tavo, fiel a su estilo, dio a entender que a Navarro le va a ir feo, pues para él sí es claro que el balón abandonó el campo, pero por más que trataron de hacerle ver, el exsilbatero no cedió.

Cartaginés - Saprissa (Rafael Pacheco. /Rafael Pacheco.)

Salió.

Según el criterio del experto arbitral, Henry Bejarano, este gol que puso a ganar 1 a 0 al Cartaginés no debió valer porque la bola había salido cuando el lateral Diego González mandó un centro al área.

Ese centro llegó al área y fue despejado por Fidel Escobar, pero el rebote cayó en Núñez, quien la mandó al fondo de la red, al minuto 23.

Gol de Cartaginés, la bola sale, Cristopher Núñez (Pantallazo/Pantallazo)

El VAR revisó la jugada y validó el gol, informándole la decisión a Marianela Araya, la árbitra del partido, aunque quedaran dudas al respecto. Cabe recordar que, cuando no hay una imagen completamente clara, el VAR respalda la decisión del árbitro.

“No es gol, la bola abandonó por completo el terreno de juego. No debió validarse”, dijo Bejarano.

Este partido se está jugando en el Estadio Fello Maza en Cartago y corresponde a la jornada tres.

La anotación puso el marcador 1 a 0 y, casi al finalizar el primer tiempo, Johan Venegas puso el 2 a 0.