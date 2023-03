Gustavo López le respondió con todo a Luis Fernando Suárez

Gustavo López, periodista de Tigo Sports. Cortesía.

El periodista deportivo de Tigo Sports, Gustavo López, le respondió con todo al técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, por decir que la prensa debía ubicarse.

El entrenador habló este lunes en conferencia de prensa y aseguró que, en su opinión, el juego ante Martinica no estuvo tan mal y que hay que respetar a los rivales.

A López no le gustaron esas declaraciones y le respondió con todo en un programa donde comentaban la conferencia.

“Como dice Suárez, ubiquémonos, lo que pasa es, señor Suárez, que a mí me parece que usted nos tira muy abajo, porque usted no me va a decir a mí que Martinica es mejor que Costa Rica, porque no lo es. Que la Sele haya jugado mal este día, porque usted alineó mal a los jugadores, eso es otra cosa, pero ubiquémonos”, lanzó Tavo bastante molesto.

El comunicador agregó que a pesar de la situación, piensa que la Tricolor puede sacar el triunfo mañana ante Panamá.

“El clásico es Honduras, pero yo sí creo que el partido contra Panamá la sacamos, porque esta selección ha demostrado que cuando el técnico se ha equivocado, y que ya lo ha hecho más de una vez, los jugadores son los que han sacado el partido, como pasó ante Martinica”, agregó.

El choque ante los canaleros será este martes a las 8 p. m. en el Estadio Nacional.