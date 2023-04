Gustavo López se la aplicó a un usuario en Twitter que le hizo un comentario xenofóbico

Gustavo López, periodista de Tigo Sports lamentó los comentarios xenofóbicos en su contra. Cortesía.

El periodista de Tigo Sports, Gustavo López, lamentó a través de su cuenta de Twitter que hayan personas que se refieran a él con comentarios xenofóbicos.

Este martes, un usuario en esta red social respondió a un comentario de la cuenta de Tigo Sports: “Mae pero tampoco le tiren tanto a Gustavo López, hay que comprender que 1: es hondureño, ya eso es mucho decir y 2: el trauma psicológico de ver a un familiar caminando en caravana hasta Estados Unidos no debe ser fácil”.

Y esto contestó el comunicador:

“Comentarios como este no deben de darse a estas alturas. Soy tico de nacimiento y con raíces y sangre hondureña. Esto es pan de todos los días por mensaje privado o público. Nunca me quejo de esto porque no me daña, pero si no contribuyo a normalizarlo”, afirmó.