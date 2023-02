Gustavo López se rajó contra presidente de Saprissa: “Lo que me da es gracia”

Gustavo López, periodista de Tigo Sports, no le compra el discurso al presidente del Saprissa. Cortesía.

Gustavo López, periodista de la cadena Tigo Sports, no se anduvo por las ramas para dar su opinión de un comentario que hizo Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa, en el que cree que vendió humo.

“El partido termina con Saprissa presionando y el rival perdiendo tiempo, aún con un hombre más… Eso es el ADN morado que busca ganar a como dé lugar aún en la adversidad #EspírituDeCampeón #VamosMorados”, dijo el presi morado en su cuenta de Twitter tras el clásico del viernes.

Tavo afirma que al leer ese comentario lo que dio es risa y no sabe si es que esa era la intención del mensaje, porque para él lo que se vio en el partido fue otra cosa totalmente.

“Lo digo con todo respeto para el presidente del Saprissa, pero a mí lo que me dio es gracia el tuit, no sé si lo hizo con el sentido de dar gracia o generar likes, pero lo que me hizo gracia es que dijera que él vio un partido que terminó con Saprissa poniendo debajo del arco a la Liga. Creo que la Liga fue superior todo el partido”, dijo López hasta con un gesto de sorpresa en la cara de lo que leyó.

La opinión del comunicador pareciera que no es aislada, porque el tuit del moradito generó bastante polémica, ya que muchos aficionados le reclamaron que qué partido vio y la mayoría de ellos eran saprissistas que le decían que no les vendiera humo y que esa versión del Monstruo tiene que mejorar.

