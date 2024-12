Gustavo Retana, dedicado del Apertura 2025, contó la increíble forma en que se metió a las estadísticas

Gustavo Retana, el padre de las estadísticas en Costa Rica, será el dedicado del Clausura 2025, una designación justa por la contribución que ha hecho al fútbol nacional.

La Unafut dio a conocer este martes que don Gustavo Retana, de 85 años y vecino de El Alto de Guadalupe, fue la persona designada, y este mismo martes, en la ceremonia de presentación del calendario, le hicieron un pequeño homenaje.

La Teja conversó con don Gustavo, quien contó cómo, de forma empírica, se inició su trabajo y, además, explicó en una frase lo más valioso de todo para él: “lo más importante es que lo que yo empecé, lo siguiera mucha gente”.

Don Gustavo comenzó como técnico de radio Monumental en las transmisiones deportivas; es decir, era la persona que debía dejar las conexiones a punto para que la señal saliera al aire.

En 1970, don Luis Cartín, un recordado periodista y locutor, le pidió el favor a don Gustavo de traerle las alineaciones del partido que iban a transmitir. Según dijo, él cree que era un Saprissa - San Ramón, e hizo la salvedad de que en esos años, todos los encuentros eran a las 11 de la mañana. Hablamos de una transmisión de radio Monumental.

Retana fue por las alineaciones con el cuerpo arbitral y se las entregó a don Luis, pero al mismo tiempo las apuntó en un cuaderno.

“Cuando comenzaron los partidos, los compañeros empezaron a cantar los goles que se iban dando en todos los estadios y yo los apunté todos, no sé por qué, pero lo hice”, manifestó .

El lunes, llegó a la casa, hizo la tabla de posiciones y en un folder apuntó los anotadores, en otros los árbitros, en otro los expulsados y así hizo varios apartados. Para la segunda fecha, llegó con un pequeño maletín y los fólderes.

Cuando dejó todo listo para la transmisión y empezaron a cantar los goles, se puso otra vez a anotarlos hasta que le dijo a Luis Cartín. “Ya tenemos goleador porque fulanito ya había anotado el domingo pasado. Cartín le dijo ‘es una buena información”, recordó.

“Muchos periodistas y colegas me han dicho que lo merezco, que me admiran por todo lo que he hecho”,

— Gustavo Retana, estadígrafo