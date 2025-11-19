Deportes

Haití vs Nicaragua: caribeños anotan el segundo gol y acarician el sueño mundialista

Haití derrota 2-0 a Nicaragua y se mantiene líder del grupo C de la Concacaf

Por Yenci Aguilar Arroyo

La Selección de Haití está muy cerca de volver a una Copa del Mundo y este martes, derrota 2-0 a la Selección de Nicaragua.

Los haitianos, de local en el estadio Ergilio Hato muestran una clara superioridad ante el equipo del “Fantasma” Figueroa y lideran el grupo C de la Concacaf, con 11 puntos, dejando a Costa Rica y Honduras fuera del sueño mundialista.

El primero de los goles llegó a los 8 minutos, por obra del delantero Louicius Don Deedson, del FC Dallas de la MLS, un zurdazo que dejó sin reaccionar al portero de Nicaragua César Salandía.

El arquero de Haití Johnny Placide falla en esta salida ante Juan Barrera de Nicaragua, en el Estadio Nacional de Managua.
Haití derrota a Nicaragua por marcador 2-0 y está clasificando a la Copa del Mundo. (STRINGER/AFP)

El 2-0 de Haití

El segundo tanto de los caribeños llegó al minuto 46, por obra de Ruben Providence, quien marcó la anotación de cabeza. Carlens Arcus le asistió con un centro en el área.

Con este resultado, Haití se mantiene a la cabeza del grupo C, con 11 puntos. Honduras es segundo, con 9, Costa Rica de tercero con 7 puntos y Nicaragua con 4.

HaitíNicaraguaEliminatoriaCopa del Mundo
Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

