“Tengo claro que me quedan tres años de carrera y quiero sacarles provecho, necesito hacer las cosas y desarrollar una estrategia, no sé cuánto de eso Dios me permitirá hacer, pero lo que tengo claro es que no le puedo poner atención a cosas que no estén para edificarme, porque si pierdo tiempo en eso, se pierde más tiempo valioso en autodescubrir para lo que estás”, explicó la campeona.