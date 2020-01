Más que suficiente la cosecha generaleña. ¿Hizo lo suficiente para merecerla? Eso no le importa al fútbol, por eso el equipo que casi no tuvo el balón fue el que goleó, por eso el que casi no fabricó nada, terminó anotando tres, por eso un visitante tibio terminó con tres puntos limpios en la buchaca.