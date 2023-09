Hay algo que hacen los aficionados guanacastecos que le llega al corazón a Erick “Cubo” Torres

La actuación de Erick Torres fue clave para que Guanacasteca derrotara a Alajuelense. (Prensa Guanacasteca)

Cuando en las primeras fechas el técnico Horacio Esquivel advirtió que con la incorporación de Erick “Cubo” Torres las cosas mejorarían tuvo mucha razón. Sin duda que el mexicano marca la diferencia.

Eso lo dejó demostrado en la victoria de Guanacasteca ante Alajuelense y el azteca otra vez fue clave en el triunfo.

En la entrevista con FUTV tras el partido, Torres confesó que una de las claves de ese buen momento que está viviendo con los nicoyanos ha sido por su esfuerzo en la cancha, los aficionados así lo reconocen y confesó que ese apoyo que griten su apellido en las gradas lo hizo revivir sus mejores momentos en México.

“La verdad es algo que ya me ha tocado vivir en algún momento de mi carrera en mi debut en México, trato de saberlo manejar y siempre tener los pies sobre la tierra, siempre rodeado de mi familia y la gente que ha estado conmigo. Me siento que estoy colaborando muy bien, la gente en Nicoya me ha recibido muy bien, falta muchísimo, faltan 10 jornadas y todavía no hemos ganado nada”, comentó.

Además confesó que esta victoria la disfrutó de una forma diferente, porque se lo dedicó a una persona especial.

“Una dedicatoria para mi mamá que el 19 de setiembre es su cumpleaños, le mando un abrazo muy grande hasta México, la extraño mucho y la quiero mucho”, agregó el azteca.

Ya en el juego, se mostró muy contento por el resultado y como buen futbolista, no se echó todas las flores, las repartió entre sus compañeros.

“Hoy dimos un golpe de autoridad, un golpe en la mesa que el equipo está para grandes cosas de que el equipo está trabajando bien, el profesor Horacio Esquivel está manejando bien el camerino, estamos trabajando en lo táctico y anímico para poder sacar resultados positivos”, finalizó.