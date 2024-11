¿Hay crisis en el futbol femenino? Esto dicen en Saprissa y Alajuelense

Wilmer López, técnico de Alajuelense y Marco Herrera, asistente técnico de Saprissa hablan de lo que ocurre en el fútbol femenino. Mayela López. (Mayela López)

En Alajuelense y Saprissa reconocen que hay cosas por mejorar en el fútbol femenino y por eso piden más apoyo y más responsabilidad para mejorar el balompié femenino en el país.

En las últimas semanas se han dado situaciones en la liga femenina y para muchos, estos son indicios de que las cosas andan mal en la primera división y pese a que se buscan respuestas de las autoridades, los dirigentes guardan silencio.

El técnico de Alajuelense, Wílmer López, no entiende por qué los dirigentes no salen a dar la cara cuando se les cuestiona por temas administrativos.

“Qué complicado es responder eso, deberían salir a dar la cara. Tsunami venía bien, pasaron cosas en las últimas dos fechas y es lamentable que hay equipos que asumen franquicias y no se hacen responsables, no se preocupan por el rendimiento, porque no compiten, porque no trabajan por mejorar el fútbol femenino.

“Cuesta que aparezcan patrocinadores en el fútbol femenino, que la prensa le dé bola al fútbol femenino, pero eso se debe ganar con respeto y eso se hace con proyectos sostenibles”.

El Pato habló de una supuesta crisis en el fútbol femenino.

“¿En dónde está la plata que se generó de los mundiales que hubo en el país, de la participación de la Selección femenina el año pasado?, el fútbol femenino venía en alzada, pero de un momento a otro se cambian de dirigentes y se pierden patrocinadores, apoyo”, expresó.

Este sábado inician las semifinales del torneo femenino. Mayela López. (Mayela López)

Marco Herrera, asistente técnico de Saprissa, también fue claro y para él, se necesita mucho apoyo para visibilizar lo positivo que hay en la liga femenina.

“Hay que hacer una campaña positiva, porque cuando se habla de lo malo se minimiza el esfuerzo que se hace, se necesita mucho apoyo.

“Los medios podrían sumar más, la empresa privada, desgraciadamente sin dinero no hay paraíso, en el fútbol femenino se necesita apoyo, gente seria, comprometida. En este momento, creo que ni el fútbol masculino es rentable, pero se necesitan más empresas al frente para sacarlo adelante”, manifestó.