Hay humo blanco: a esta hora comenzaría el juego entre Sporting FC y Liberia

El partido de Sporting FC y Liberia parece que sí se va a jugar, pero poco más de una hora después de lo programado, así lo anunció la Unafut.

Los locales iban a jugar de celeste y los visitantes de blanco, por lo que al ser colores tan parecidos, el árbitro decidió que no se jugara. Como los liberianos solo andan su chema blanca, al inicio se dijo que los griegos usarían pantalonetas negras.

Minutos después, dijeron que iban a jugar exactamente como se tenía pensado, solo que Sporting utilizará medias negras.

El encuentro estaba programado para las 6 de la tarde y, antes de esa hora, Unafut no había dado a conocer las alineaciones del equipo casa y otros detalles del duelo.

Hace pocos minutos, Unafut dio a conocer que el partido comenzará a las 7:15 p.m., en el estadio Puente Piedra, en La Argentina de Grecia.

El juego entre Sporting FC y Liberia dará inicio a las 7 p.m. Foto: prensa ML. (Municipal Liberia/Municipal Liberia)

Lo que define

Este partido define más que los 3 puntos: Liberia es tercero en la tabla de posiciones, con 27 puntos y Cartaginés es cuarto, con 26 unidades.

La victoria de los guanacastecos les daría el boleto a semis y complicaría aún más las aspiraciones de Alajuelense por meterse a semifinales, pues en este momento está fuera de los primeros lugares, con 23 puntos.