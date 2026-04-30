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Hay importantes noticias sobre la apelación por las sanciones de Mariano Torres y Fidel Escobar

El Tribunal Disciplinario resolvió la apelación por las sanciones de Mariano Torres y Fidel Escobar

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El próximo domingo, el Deportivo Saprissa enfrentará al Municipal Liberia, en el juego de ida de las semifinales del Clausura 2026, y el Tribunal Disciplinario resolvió la apelación que presentó el cuadro morado.

Este jueves en la tarde, el órgano resolvió:

Mariano Torres, capitan del Deportivo Saprissa y todo el equipo regresan a la pretemporada.
La sanción de Mariano Torres se mantiene. Foto; prensa Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

“El Tribunal Disciplinario de la FCRF informa que este miércoles 29 de abril recibió un recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por el Deportivo Saprissa contra la sanción impuesta a los jugadores Mariano Torres y Fidel Escobar tras la jornada N18 del torneo de Clausura de la UNAFUT.

“Tras el análisis de esta revocatoria, el Tribunal Disciplinario determinó rechazar la gestión planteada y elevar al Tribunal de Apelaciones de la FCRF para que resuelvan de manera definitiva.

“De momento ambas sanciones se mantienen vigentes”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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