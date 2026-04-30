Hay importantes noticias sobre la apelación por las sanciones de Mariano Torres y Fidel Escobar

El próximo domingo, el Deportivo Saprissa enfrentará al Municipal Liberia, en el juego de ida de las semifinales del Clausura 2026, y el Tribunal Disciplinario resolvió la apelación que presentó el cuadro morado.
Este jueves en la tarde, el órgano resolvió:
“El Tribunal Disciplinario de la FCRF informa que este miércoles 29 de abril recibió un recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por el Deportivo Saprissa contra la sanción impuesta a los jugadores Mariano Torres y Fidel Escobar tras la jornada N18 del torneo de Clausura de la UNAFUT.
“Tras el análisis de esta revocatoria, el Tribunal Disciplinario determinó rechazar la gestión planteada y elevar al Tribunal de Apelaciones de la FCRF para que resuelvan de manera definitiva.
“De momento ambas sanciones se mantienen vigentes”.