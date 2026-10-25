¡Hay respuesta! Douglas López le contestó a Hernán Medford tras sus declaraciones sobre las semifinales centroamericanas

Douglas López, volante del Cartaginés, no se quedó callado y le dejó un recado al técnico del Saprissa, Hernán Medford, quien hizo una afirmación relacionada con el equipo de la Vieja Metrópoli en la Copa Centroamericana.

“Si el fútbol fuera de justicia, estaríamos jugando una semifinal y no estaríamos acá. Nosotros hemos perdido partidos que no eran justos y nunca me preguntan eso. El fútbol es lo que pasa y ya”, dijo Medford luego de la ida del repechaje ante el Firpo, lo cual hacía referencia a Cartago, que lo eliminó en cuartos de final.

Douglas le lanzó un respuesta directa a Medford. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Ante esto, La Teja le consultó al volante brumoso su parecer sobre esas declaraciones del Pelícano.

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“En la vida nada es justo, hay muchas injusticias y por qué nosotros no podemos estar ahí si hicimos bien las cosas, creo que es más justo que nosotros estemos ahí porque nosotros lo hicimos bien”, respondió López, en la zona mixta después del partido entre los de la Vieja Metrópoli y el combinado rojiamarillo.

Medford aseguró que si el fútbol fuera justo, Saprisa estaría en semis de Centroamericana. (Albert Marin /Albert Marin)

El Monstruo se encuentra disputando un repechaje ante el Firpo, duelo que en la ida acabó sin goles, por lo que ahora los de Tibás buscarán el pase para la próxima Concacaf Champions Cup, mientras que el Cartaginés jugará el miércoles por la noche, después del duelo entre morados y cuscatlecos, en Honduras ante Olimpia para intentar sellar su pase a la final, luego de que en la ida ganaron 1-0 y están cerca de una histórica final de Copa Centroamericana, además de que los blanquiazules ya cuentan con su espacio asegurado en la Concachampions del año que viene.