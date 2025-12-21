Deportes

¡Hay rey en la carretera! Luis Daniel Oses hace historia y se corona bicampeón de la Vuelta a Costa Rica

Luis Daniel Oses se consagró como el campeón de la edición de la Vuelta Costa Rica 2025 este domingo

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

El pedalista Luis Daniel Oses se consagró como el ganador de la Vuelta a Costa Rica 2025, alcanzando su bicampeonato de esta competición, pues se había anexado la edición del año pasado.

Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, Ultima final
Este domingo cerró la tradicional Vuelta Costa Rica (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, Ultima final
21/12/2025 La edición número 59 de la Vuelta Costa Rica Telecable 2025 concluyó este domingo con el tradicional Circuito Presidente, durante la última etapa, en la Aurora de Heredia. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Luis Daniel cerró la tabla con un tiempo de 29:34:07, por delante de Alejandro Granados y Luis Aguilar.

En lo que fue la décima etapa de la Vuelta a Costa Rica, el pedalista que acabó en la primera casilla fue Sebastián Moya con un crono de 2:25:53, por delante de Joseph Ramírez, quien llegó segundo, mientras que en la tercera posición arribó Derrick Chavarría.

En la categoría sub-23, Alejandro Granados fue el mejor con un tiempo de 29:35:32, venciendo a Luis Aguilar y Gabriel Pacheco.

Tras acabar este evento, se da por concluido el calendario del ciclismo de Costa Rica en el presente año.

Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, Ultima final
Luis Daniel Oses fue el ganador de la Vuelta Costa Rica 2025 (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, Ultima final
Luis Daniel Oses celebrando el triunfo en la Vuelta Costa Rica (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, Ultima final
Luis Daniel Oses se dejó el primer lugar de la Vuelta Costa Rica (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Luis Daniel Oses Vuelta a Costa Rica 2025 Bicampeón de la Vuelta 21 de diciembre del 2025 Fotografía: Rafael Pacheco
Luis Daniel Oses bicampeón de la Vuelta Costa Rica (La Nación/Fotografía: Rafael Pacheco)
Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, Ultima final
Banderas rojinegras se vieron en la Vuelta Costa Rica luego del campeonato de Alajuelense (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, Ultima final
La Vuelta Costa Rica finalizó este domingo y con ello el calendario de ciclismo del año (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, Ultima final
La edición número 59 de la Vuelta Costa Rica concluyó este domingo con el tradicional Circuito Presidente, (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Vuelta Costa RicaCiclismoLuis Daniel Oses
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.