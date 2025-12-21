¡Hay rey en la carretera! Luis Daniel Oses hace historia y se corona bicampeón de la Vuelta a Costa Rica

El pedalista Luis Daniel Oses se consagró como el ganador de la Vuelta a Costa Rica 2025, alcanzando su bicampeonato de esta competición, pues se había anexado la edición del año pasado.

Este domingo cerró la tradicional Vuelta Costa Rica (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

21/12/2025 La edición número 59 de la Vuelta Costa Rica Telecable 2025 concluyó este domingo con el tradicional Circuito Presidente, durante la última etapa, en la Aurora de Heredia. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Luis Daniel cerró la tabla con un tiempo de 29:34:07, por delante de Alejandro Granados y Luis Aguilar.

En lo que fue la décima etapa de la Vuelta a Costa Rica, el pedalista que acabó en la primera casilla fue Sebastián Moya con un crono de 2:25:53, por delante de Joseph Ramírez, quien llegó segundo, mientras que en la tercera posición arribó Derrick Chavarría.

En la categoría sub-23, Alejandro Granados fue el mejor con un tiempo de 29:35:32, venciendo a Luis Aguilar y Gabriel Pacheco.

Tras acabar este evento, se da por concluido el calendario del ciclismo de Costa Rica en el presente año.

