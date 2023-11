Hay un detalle que tiene molesto a Mauricio Wright

Mauricio Wright vivió intensamente el duelo entre Cartaginés y Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Mauricio Wright salió satisfecho por el punto que se dejó en el empate entre el Club Sport Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense, pero en la conferencia de prensa comentó que pese al resultado no salió feliz en un detalle.

El técnico brumoso para explicarse mejor, dividió en dos el desempeño de sus pupilos.

“Quiero poner en la balanza las dos caras del Cartaginés, la del primer y segundo tiempo, me identifico plenamente con el complemento y no porque conseguimos el gol, sino porque me gusta que los jugadores luchen, se esfuercen dentro del campo y aún así nos faltó meter, quedamos debiendo en algunos duelos.

“Pero vamos encontrando ese Cartaginés que yo quiero para estas fases y les he venido diciendo, incluso hoy quedamos debiendo, tuvimos la ocasión de anotar claras un par de veces ante un gran rival, el más incómodo en los últimos partidos del Cartaginés, lo tuvimos hincado y seguimos pagando nuestra falta de definición.

“En estos partidos son de uno o dos goles y se termina el partido, pero felicito a los muchachos porque es alentador sentir que el equipo dio una gran mejoría”, explicó.

Aseguró que el equipo va por buen camino, espera sentenciar el pase a las semis y convertir a su equipo en un rival “jodido”, pero que juege bien.

Tiró al arbitraje

Hasta aprovechó para dedicarle una palabras al cuarteto arbitral, principalmente al secretario arbitral Carlos Salazar, que fue clave para que lo amonestaran por reclamos a Hugo Cruz.

“Que bonito sería que ustedes (prensa) estuvieran a nivel de cancha, decir lo que pasa con los cuartos árbitros y otras cosas que suceden, dan amarillas por dar y están viendo cómo desestabilizan un poco. Una cosa es el cuarto árbitro y otra fue el arbitraje en general que estuvo muy bien y estuvo a la altura de la exigencia del partido”, comentó.