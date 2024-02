Héctor Altamirano, técnico de Herediano, habla del mal que arrastra el equipo desde el torneo pasado

El entrenador del Club Sport Herediano, Héctor Altamirano, dejó en claro este viernes en conferencia de prensa, cuáles son los males que arrastra el equipo desde el semestre anterior y que ha logrado corregir de cierta manera.

Herediano visita al Cartaginés, este domingo a las 11 a. m. , en un juego importante en los puestos de arriba de la tabla, pues si el Team gana recupera el liderato, pero si los brumosos se dejan los tres puntos, le pasarán a su rival de turno.

Héctor Altamirano quiere recuperar el primer lugar. (Albert Marín)

El Team perdió el jueves pasado su partido de ida de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Toluca 2 a 1 en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, sede alterna de los florenses para ese torneo.

Los brumosos, en su último partido, ganaron a Alajuelense de visitante, precisamente en la misma Catedral, sede de los rojinegros. El juego del domingo será en el Fello Meza de Cartago.

Héctor ha trabajado en este parón algo que el Team arrastra y que no le estaba gustando al estratega mexicano.

“El equipo venía arrastrando desde la final pasada poco descanso, pocos entrenamientos, nos había costado un poco el ritmo de los entrenamientos por las mismas cargas que tenían, nos vimos bien, fueron días intensos.

“El equipo resintió la carga, pero era necesario llevarlos a ese escenario porque sentíamos que estábamos un poco cortos en la fuerza, en lo físico, en el juego no tanto, pero no había intensidad, la que me gusta que tenga el equipo”, comentó.

Altamirano también dijo que el Cartaginés se ve bien, de la mano del entrenador Mario García.

“Vamos a proponer, vamos a hacer un partido inteligente, que nos permita seguir construyendo y sumando puntos. Será interesante, pero estamos tranquilos, contentos, recuperando al equipo para todos juntos hacer el esfuerzo que nos permita conseguir los puntos”, añadió.

Confianza

Uno de los hombres más constantes en el esquema de Altamirano es el defensor Aarón Salazar, quien también habló previo al clásico.

“En este torneo he dejado atrás las lesiones que me habían impedido competir, no podía jugar tres o cuatro partidos seguidos y ahora me siento bien, estoy en un buen nivel y espero seguir así en lo que queda del campeonato”, manifestó Salazar.