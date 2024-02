Héctor “Pity” Altamirano se lamentó por el error: “La roja cambia el partido”

Héctor Altamirano fue muy enfático en lo que afectó la expulsión al Herediano. (JOHN DURAN)

Héctor “Pity” Altamirano, técnico del Herediano, fue enfático al indicar que la tempranera expulsión de John Jairo Ruiz condicionó el partido de este miércoles ante el Toluca.

A los 12 minutos, el atacante rojimarillo se fue expulsado por una plancheta que le puso a un rival a la altura de la espinilla, jugada que luego de ser revisada en el VAR, lo mandó rápido a las duchas.

“La expulsión condiciona el partido, estábamos haciéndolo bien, hoy en día once contra once es difícil contra equipos competitivos, ahora contra diez imagina aún más, de la expulsión mañana hablaremos para que esto no ocurra porque es algo que condiciona y complica aún más las cosas”, dijo el Pity

Para el entrenador, este tipo de errores ante un rival tan calificado es algo que no puede pasar y al entrar tiene que tener claro qué se está jugando.

“Son los pequeños detalles que marcan estos partidos, el jugador tiene que aprender a controlarlo, lo hablamos en la semana, había VAR y son cosas que hay que cuidarse, el equipo tiene que aprender que se puede jugar al límite, pero nunca cruzar la barrera, en este fútbol no se puede dar esas ventajas”

“La roja cambia el partido y lo mete en un poco de caos, tenemos que seguir en lo que se está trabajando. El equipo se comportó y el gol nos permite plantear un escenario distinto para el partido de vuelta”, destacó.

John Jairo Ruiz primero le sacaron amarilla y luego el VAR dijo que era roja. (JOHN DURAN)

Sobre la serie, el Pity aseguró que se va con la ilusión de que se puede darle la vuelta en México.

“El gol de Deyver nos permite entrar en la serie, esto es fútbol, el gol nos pone en condiciones diferentes que ir con un 2-0 o un 3-0, podemos ir a Toluca a pelear por sacar la serie.

“El plantel está convencido, tenemos con qué competir como lo hicimos cuando estábamos once contra once, el equipo tiene que entender que para competir tenemos que estar en igualdad de condiciones”, añadió.