Héctor Trejos: “Entre lunes y martes decidimos dónde jugamos contra la Liga”

Héctor Trejos, presidente de Puntarenas FC, expresó este domingo que entre lunes y martes definirá dónde recibirá el Puntarenas FC a Alajuelense.

Las opciones son dos: el Estadio Lito Pérez, casa de los porteños, o el Estadio Nacional, una sede neutral, utilizada por todos los equipos del campeonato.

Héctor Trejos, presidente Puntarenas FC, con Rodolfo Villallobos,, presidente de la Fedefútbol y Wilbert Chicho Madriz, alcalde Puntarenas 4 de setiembre 2022 Cortesìa: Puerto Noticias CR

“No hemos tomado la decisión, lo que sí hicimos fue inscribir el Estadio Nacional como sede alterna, que no lo teníamos hecho, con miras a valorarlo, sí lo valoraremos, mañana (este lunes) tengo una reunión en la Caja para ver el tema de la Caja Costarricense de Seguro Social con el presidente ejecutivo, para ver de qué manera salimos de ese tema y después de eso, el martes nos reuniremos en junta directiva y podremos valorar eso”, expresó el presidente porteño.

Trejos también dijo que ya le llegaron a hablar de que algunos jugadores no tienen un mismo nivel de rendimiento y que le pondrá cuidado a la situación.

Héctor Trejos, presidente del Puntarenas FC: “ahora tendrán que vernos con otros ojos”

“Hay algo que a mí ya me dijeron, gracias a Dios tenemos mucha confianza y la mayoría me ven como si fuera un tata, les agradezco, entonces hablamos algunas cosas, conversé con el técnico y le hice ver la situación de lo que algunos me han manifestado, eso lo tendrá que valorar y si es necesario llevarlo a junta directiva, va a junta directiva”, dijo el presi porteño.

Si el partido se va para el Nacional, muchos porteñs se quedan sin ver al equipo. (JOHN DURAN)

Añadió que hay una gerencia deportiva que debe analizar cosas y recomendar si se deben tomar decisiones. “Es el responsable de llevarnos a nosotros todo lo que piensa y lo analizaremos a ver si alcanza, la mejor muestra que las cosas no se están haciendo mal es la misma afición que no sale protestando ni silbando”, dijo.

Aficionados puntarenenses están dividisos en cuanto a esa posiblidad, según un sondeo que hizo La Teja este domingo en las afueras del Lito Pérez.