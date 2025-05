Héctor Trejos tuvo un encontronazo con Washington Ortega: ¿qué se dijeron?

El presidente del Puntarenas FC Héctor Trejos le hizo una observación al portero de Alajuelense Washington Ortega. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El presidente del Puntarenas FC Héctor Trejos increpó al portero de Alajuelense Washington Ortega, cuando finalizó el juego entre el PFC y los manudos.

El declaraciones a Tigo Sports, el dirigente naranja comentó que le hizo una observación al arquero uruguayo, cuando sacó una bola durante el encuentro que se llevó a cabo en el estadio Ernesto Rohrmoser.

“Le hice una observación, porque una muchacha que se golpeó cuando sacó la bola, la tiró fuerte.

“Si quería hacerlo, tiene mil formas de hacerlo, con la mano, a un costado y me pareció que no era para hacerlo de esa forma, y él me respondió con todo respeto”, afirmó.

En las imágenes se vio a ambos discutiendo, pero por suerte, el tema no pasó a más.