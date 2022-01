Henrique Moura está en casita luego de operación de pulmón

Henrique Moura. Instagram. Henrique Moura. Instagram.

Henrique Moura, defensor de Pérez Zeledón, ya está en su casa luego de ser operado el domingo pasado.

Recordemos que al brasileño, en el juego contra Cartaginés, se le quebró una costilla y esta le perforó el pulmón derecho.

“Hoy (viernes) vi por primera vez la jugada en donde me lesioné, es una jugada que nada que ver, la vi como diez veces y no logro entender cómo fue tan grave.

“Yo hice una falta, me sancionaron y me sacaron amarilla, Allen chocó con mi costilla. Él me escribió para pedirme disculpas, ha estado pendiente, me preguntó si necesitaba algo y le dije que era una jugada de partido”, dijo el jugador generaleño.

Moura contó que otros jugadores brumosos como Kevin Briceño y Michael Barrantes también estuvieron pendientes de él, al igual que jugadores de otros equipos como Saprissa, Grecia, por lo que agradeció las muestras de apoyo.