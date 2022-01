Henrique Moura se recupera de cirugía: “Mi cuerpo estaba trabajando con un pulmón” (Video)

El defensor Henrique Moura cree que el miércoles será dado de alta del hospital Escalante Pradilla. Cortesía.

Henrique Moura, defensor de Pérez Zeledón, salió este domingo del “Fello” Meza con una costilla rota y el pulmón derecho perforado.

El brasileño fue operado de emergencia el domingo en la noche en el hospital Escalante Pradilla, de Pérez Zeledón, a donde se fue a hacer unas placas y vieron que la cosa era muy seria.

El equipo reportó que el jugador sufrió una fractura en la segunda costilla, lo que le produjo un neumotórax, que ocurre cuando hay fugas de aire en el espacio entre los pulmones y la pared torácica.

[ Espectacular gol de José Luis Quirós da el triunfo al Cartaginés ]

Henrique conversó con La Teja y aseguró que la operación salió muy bien.

“Estoy en el hospital, me siento muy bien y en la cirugía me pusieron un drenaje para sacar el aire del pulmón y desinflamarlo, para que se expanda y recupere su tamaño original.

“Ahora me voy a recuperar, volveré y con más fuerza”, nos contó.

Un buen susto

Al minuto 67 de la mejenga ante los brumosos (Cartaginés ganó 2-1), Moura le hizo una falta a Allen Guevara, pero en esa jugada el Cusuco golpeó sin culpa al jugador sudamericano.

El defensor jugó unos 4 minutos más, pero el dolor no lo dejó seguir en el partido y por eso pidió que lo sustituyeran, dejó el terreno de juego al minuto 71.

“Quería seguir jugando porque no me imaginaba lo que me había pasado. Cuando salí del juego, la doctora del equipo, Francella Díaz, me llevó al camerino y me empezó a estabilizar, porque el oxígeno estaba bajo y tenía la presión baja.

“Ella llamó a una ambulancia y luego de que me lograron estabilizar nos vinimos a Pérez Zeledón, pero durante el trayecto no me pasó por la mente lo que me había pasado”, recordó.

El jugador, de 30 años, agregó que el fisioterapeuta del equipo, Andrés Mata, le recomendó que mejor se fuera de una vez al hospital a hacerse unas placas.

“Él me dijo: ‘Mae, hágase las placas hoy (domingo)’, y cuando llegué al hospital, en el área de Emergencias me dijeron que necesitaba operarme, que mi cuerpo estaba trabajando con un pulmón y el doctor me explicó lo que me debían hacer.

“Me costaba respirar, pero pensé que era por otras cosas, no porque tenía perforado el pulmón, pero no me asusté, porque en el fútbol pasan tantas cosas, es un deporte de contacto, nos golpeamos”, afirmó.

El jugador llegó a eso de las 6:30 p.m. al servicio de Emergencias del hospital generaleño y tan solo una hora después ya lo estaban pasando a sala de operaciones.

Moura se perforó el pulmón disputando un balón con Allen Guevara. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“La cirugía duró más o menos dos horas y lo que me hicieron fue que, en el costado lateral de mi costilla, me metieron un drenaje para sacar el aire del pulmón. Esa máquina se queda trabajando por 24 horas para bajar la inflamación del pulmón”, afirmó.

El jugador le agradeció al personal del centro médico, porque desde que llegó lo atendieron de la mejor manera.

“La gente fue muy carga con lo que me hicieron y me siento muy bien, tengo un poco de dolor, es normal, siento dificultad para respirar, pero es parte del procedimiento.

“Ahora tendré que permanecer en reposo por 30 días, porque hay que trabajar en el proceso de cicatrización del pulmón y ya después de ese plazo veremos cuándo puedo volver a entrenar”, dijo.

El jugador es uno de los titulares fijos en el cuadro de Amarini Villatoro. Prensa PZ.

Agradecido

Henrique vive solito en Pérez Zeledón y hasta este lunes le informó a su familia de la cirugía.

“Mi papá se llama Herculano Moura y casualmente me llamó cuando estaba en el hospital. Él tiene problemas cardiacos y por eso, para no asustarlo, me escondí en el baño del hospital y le dije que estaba en la casa, que estaba bien y que luego lo llamaría para no preocuparlo.

“Cuando me sentí un poco mejor de la cirugía, hice una videollamada y le expliqué a mis papás y a mi hermano lo que pasó. Mi mamá se llama Eriban y mi hermano se llama Bruno, cuando se enteraron de la operación se preocuparon mucho, pero luego de escucharme, conversar y verme, se quedaron más tranquilos”, explicó.

El brasileño está muy agradecido con sus compañeros de equipo y con la afición en general, pues le han enviado muchos mensajes de pronta recuperación.

“En el club me han tratado muy bien, como siempre, mis compañeros y los directivos han estado muy pendientes de mí, me envían mensajes y el preparador físico del equipo, Carlos Rojas, se quedó conmigo hasta las 10 de la noche del domingo, para ayudarme con lo que necesitara, más que vivo solo y soy extranjero”, manifestó.