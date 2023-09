Henry Bejarano aclara si el penal a favor de Saprissa fue bien marcado

Esta fue la jugada que dio con la marcación del penal para Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

La malas posiciones y la falta de coordinación con los asistentes han generado serios problemas al equipo arbitral en el partido entre Saprissa y Liberia, lo que ha provocado incluso la marcación de un penal que no era.

Al minuto 26, en la toma de televisión se vio cómo Jaime Rosales de Liberia forcejeó con Kendall Waston en el área chica y el árbitro central Steven Madrigal marcó el penal a favor del Saprissa, pero eso no debió ser así.

Jamás eso era penal, eso sucedió por la mala posición del árbitro a la hora de ver la jugada, más bien Waston hizo falta y debió marcar un tiro libre para Liberia.

Lo que más me molesta del trabajo de Madrigal ha sido que no tiene el control ni el manejo del juego, las apreciaciones que él ha dado para las faltas han sido pésimas, tras de todo los asistentes y el cuarto arbitro no le ayudan, el trabajo en equipo no ha servido.

Veremos si en el complemento la situación mejora.