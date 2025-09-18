Henry Bejarano analizó jugadas revisadas por el VAR en el primer tiempo de Herediano vs Saprissa

Juan Gabriel Calderón ha tenido mucho trabajo en el VAR. (JOHN DURAN/John Durán)

El primer tiempo entre Herediano y Saprissa estuvo cargado de polémica y análisis arbitral en cuatro jugadas picantes en las que el VAR tuvo que aparecer.

Dos goles brindados a Herediano, uno al Monstruo y uno anulado al Team fueron las acciones que necesitaron revisarse en el compromiso.

La primera jugada apareció al minuto 9, una anotación de Marcel Hernández que se anuló por fuera de juego, decisión que para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, estuvo correcta.

Luego al 23, a Gerson Torres le quitaron un gol por estar supuestamente adelantado, pero en la revisión del VAR, se vio que estaba habilitado, otro acierto del VAR según Henry.

El VAR anuló el primer gol de Marcel Hernández en el juego entre Herediano y Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)

La tercera fue a los 35 minutos cuando a Getsel Montes le anulan su anotación porque en la jugada, supuestamente, participó Yeltsin Tejeda al estar adelantado.

Esta fue la más apretada, la que Juan Gabriel Calderón fue a revisar a la pantalla por recomendación de sus compañeros en la sala VOR y tras verla, decidió dar el gol.

“Es gol porque el jugador Yeltsin Tejeda no genera un impacto en la trayectoria del balón, no interfiere, entonces por eso se da por bueno”, destacó.

Finalmente al primer minuto de reposición se revisó el empate a dos de los florenses para ver si Marcel estaba metido a la hora de anotar, lo que la revisión desestimó en una noche en la que el VAR ha estado fino según Bejarano.