Según Henry Bejarano estos jugadores debieron ser amonestados en el Saprissa - Herediano

Pablo Camacho le tocó impartir justicia en el juego Deportivo Saprissa - Club Sport Herediano, en el clásico del buen fútbol, pero para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, por jugar de darle fluidez al encuentro, dejó de sacar varias tarjetas amarillas.

Minuto 15: Ariel Rodríguez le dio un golpe por la espalda a Fernán Faerron en un forcejeo del balón. ¿Era para amarilla?

Eso era amonestación para el morado, pero el árbitro Pablo Camacho no lo vio así. Hay que tener cuidado en esos detalles, porque se le podría salir de las manos el juego.

Minuto 18: Shawn Johnson del Herediano interrumpió de forma violenta el contraataque de Gerald Taylor para Saprissa. ¿Cómo la vio?

Eso también era para tarjeta amarilla para el jugador florense, porque interrumpió un avance prometedor, pero Pablo Camacho dijo que no.

Minuto 29: El árbitro marcó un tiro libre a favor del Saprissa por una supuesta falta a Mariano Torres. ¿Qué le pareció?

Para mí no era falta, el jugador se dejó caer y el árbitro marcó la falta para Saprissa. Hay que tener cuidado con estas jugadas, porque puede llegar un gol tras un mal señalamiento. Si existió un jalonazo a Torres, pero no para marcar la falta.

Minuto 36: Le cometieron falta a Jefferson Brenes tras un contraataque del Saprissa.

Pablo Camacho no sancionó la falta, pero lo peor de todo fue que Jefferson le reclamó al central de una manera exhorbitante, apenas para amarilla y el árbitro no dijo nada. Si bien le hicieron la falta, no le da derecho a reclamar de esa forma.

Minuto 87: Haxzel Quirós le pegó una patada a David Guzmán. El central marcó la falta, pero ¿era para tarjeta amarilla?

Claro que era para amonestación, pero no la quiso sacar; lastimosamente, era una falta muy clara y no la mostró.

Minuto 88: Le muestran la amarilla a Fernán Faerron por jalarle la camiseta a un jugador del Saprissa. ¿Actuó bien el árbitro?

Ahora sí amonestaron a Faerron, bien mostrada esa amarilla, pero ¿por qué no la mostró a Gerald Taylor en la jugada anterior?

¿Hubo fuera de juego en el gol de Luis Paradela?

Minuto 49: Los jugadores del Herediano reclamaron un aparente fuera de juego de Luis Paradela en el primer gol del Saprissa. ¿Debieron anular el gol?

No, el asistente Juan Carlos Mora señaló que el gol fue válido y su decisión fue correcta, porque el jugador viene de atrás cuando cobraron el tiro libre.