Henry Bejarano es tajante sobre penal que Real Estelí reclama en final ante Alajuelense

Para Henry Bejarano, el arbitraje le salvó un penal a Alajuelense Fotografía: Prensa Alajuelense (Prensa Alajuelense)

Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, fue muy tajante al referirse sobre la jugada más polémica que dejó la final de ida de la Copa Centroamericana entre el Real Estelí y Alajuelense en Nicaragua.

A los 93 los jugadores del Tren del Norte reclamaron una mano en el área de Ian Lawrence, la cual el árbitro hondureño Selvin Brown no consideró como penal, ni tampoco el VAR intervino, lo que para Bejarano fue un error, pues sí lo era.

“Claro que es una mano de penal, hay un movimiento de manos hacia el balón en el cual genera un espacio en el que el jugador agranda su cuerpo por lo tanto sin era un penal sancionable. Me extraña que el VAR no ingresara porque era una mano muy clara y no natural, por lo que tenía que sancionarse”, opinó.

Para Henry el árbitro tuvo que haber ido a revisar el VAR como sí lo hizo en el primer tiempo en otra falta que para él era clara por un agarrón sobre Santiago Van Der Putten.

El partido acabó 1-1, jugada que pudo cambiar el desarrollo del partido