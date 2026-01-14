Henry Bejarano fue tajante con respecto a polémica arbitral en el primer tiempo de Saprissa y Puntarenas

Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, le tiró muy duro al arbitraje de William Mattus tras el primer tiempo del partido entre Saprissa y Alajuelense.

“Es un arbitraje muy malo, un desastre”, dijo de manera enfática el éxarbitro.

Las peladas iniciaron muy temprano, en una jugada apenas a los seis minutos en la que Kendall Waston se barrió con mucha fuerza contra un rival, en la que debió ser expulsado.

William Mattus ha generado polémica en el partido entre Saprissa y Puntarenas FC. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Eso es roja por juego brusco grave, debieron expulsarlo y el VAR ni siquiera apareció”.

Luego en el penal pitado a favor de Puntarenas FC por una falta de Rachid Chirino, para Bejarano hay otro error.

“No hay penal, no hay contacto, para mí no se ve”, destacó.

Por su parte, la roja de Mariano Torres sí le parece clara y merecida.