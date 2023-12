Henry Bejarano le da motivos a los heredianos para estar molestos con el arbitraje ante el Saprissa

Kendall Waston debió haberse ido expulsado según Henry Bejarano. (MAYELA LOPEZ)

Orlando Galo no es el único jugador que debió haber visto la tarjeta roja en el primer tiempo en la final entre Herediano y Saprissa, sino que el defensor morado Kendall Waston también debería estar afuera.

Para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, el árbitro Adrián Chinchilla le perdonó una tarjeta amarilla a la Torre, que si se la hubiera mostrado, acumulaba dos durante la etapa inicial.

Primero, a los 15 minutos hay un golpe que Kendall mandó a Elías Aguilar que el réferi no vio. “Eso era amarilla para Kendall Waston por golpear de forma temeraria a Elías Aguilar, con un golpe en su cara”.

Luego, al minuto 34, se dio una jugada igual; de nuevo el espigado defensor tibaseño se volvió a sonar a Elías en otra jugada que ameritaba la amarilla, la cual ahora sí le mostraron.

“Bien amonestado por un golpe a un adversario, pero sí lo hubiera amonestado en la anterior también, ya Kendall Waston tendría que haberse ido expulsado con doble tarjeta amarilla. Vea lo que sucede cuando un árbitro perdona a un jugador”, destacó.

Para Bejarano a Chinchilla le ha faltado mucha fuerza para imponer su autoridad tanto a los jugadores como a los miembros de los banquillos.

“Un Adrián Chinchilla que unas sí y en otras no, dejó de sacar varias tarjetas amarillas, bien la roja por parte de Galo por conducta violenta, se tenía que haber ido expulsado Kendall por doble tarjeta amarilla. Ha estado un poco confuso su accionar, no hay cuarto árbitro, todo mundo reclama en las bancas y no tiene fuerza para poner orden”, dijo.

Las tortas no acaban ahí, pues para el analista hay un penal en el segundo tiempo que se tuvo que haber sancionado por un golpe de Jefferson Brenes.

“Al minuto 49 hay un manotazo de Jefferson Brenes a Elías Aguilar adentro del área, eso es sancionable con penal. Es un penal muy claro a favor del Herediano que no lo ve Adrián Chinchilla”, expresó.

Jefferson ya tenía amarilla desde el primer tiempo, por lo que si le hubiera sacado otra, también se hubiera ido expulsado y los morados tendrían que estar con nueve, según Bejarano.