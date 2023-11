Henry Bejarano le hizo segunda a Javier San Román y le tiró con todo a árbitro Josué Ugalde

El árbitro Josué Ugalde ha estado en el ojo del huracán en el campeonato nacional. (MAYELA LOPEZ)

En el juego de la Asociación Deportiva Guanacasteca - Municipal Grecia no hubo árbitro; es lamentable que este señor Josué Ugalde no sepa controlar una categoría.

Su discriminación de faltas fue muy grave, no expulsó a un jugador de Guanacasteca por juego brusco grave y no pitó un penal muy claro a favor de la ADG.

Josué no tiene personalidad, no tiene ese ADN arbitral que se necesita para estos juegos; es gafete FIFA, y, sinceramente, no sé cómo lo es. Es un árbitro que Jeffry Solís defiende, pero hace destrozos de arbitraje y aún así lo nombran.

Ya este señor se está haciendo una atmosfera negativa con los jugadores, equipos y cuerpos técnicos, ya no le creen lo que sanciona, no tiene control, manejo ni mucho menos lectura.

Don Horacio Elizondo, usted ni si quiera ha presentado un plan de trabajo, pues dijo que lo haría hasta en enero; entonces, mejor lo hubieran contratado para esa fecha y ya, porque hay muchos árbitros que no tienen capacidad para la primera división

Además, le voy a dar una recomendación, descanse por un buen tiempo a Josué Ugalde, porque el mismo sistema lo va a sacar a este muchacho.

No justificó lo del entrenador San Román, pero viéndolo bien, nos deja qué pensar a muchos sobre esto que pasa en el arbitraje, ya es hora que tome la batuta señor Elizondo, póngase a trabajar porque ya viene lo más duro del campeonato, que son las semifinales y el descenso, que van a estar con los pelos de punta. Ya es hora que a Jeffry Solís le digan gracias y chao.

Recuerden señores del comité ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol tiene que haber una comisión de arbitraje y no la hay, no jueguen con fuego, porque se pueden quemar. Lamentable lo sucedido en Guanacaste, pero la culpa no la tiene Josué, si no los que lo ponen a dirigir a él.