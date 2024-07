Henry Bejarano quedó impactado con detalle arbitral en Super Copa que le pareció insólito

Antes de los partidos solo debe entrar a la cancha el cuarteto arbitral, sin ningún otro árbitro que se quiera colar. (Rafael Pacheco Granados)

Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, quedó realmente impactado este domingo en la Super Copa entre Saprissa y Herediano por un detalle porque, afirma, jamás había visto nada semejante.

Según Bejarano, antes de iniciar el partido se coló, junto a los árbitros, una persona que no tenía nada que estar haciendo ahí, pues no le correspondía.

“Parece que no hemos visto la Eurocopa o la Copa América, torneos internacionales, porque, ¿qué tiene que estar haciendo el árbitro de reserva desfilando ahí con el cuarteto arbitral?, si solo lo hace el central, los dos asistentes y el secretario. ¿Qué tiene que estar haciendo el árbitro de reserva ahí? Nada. No han visto fútbol internacional.

“Hasta ahora veo yo eso, eso es como que los suplentes salieran con titulares antes del partido, ¡jamás!, que no empiecen a inventar cosas que no son”, opinó.

Más allá de ese detalle, para Bejarano el trabajo del central Pablo Camacho fue flojito, pues falló mucho en el señalamiento de faltas, porque una cosa es dejar jugar y otra no pitar faltas para no frenar el partido, que cuando se comete una infracción, se debe hacer.

“Un trabajo irregular de Pablo Camacho, la verdad, algunas faltas las sancionan, otras no, esperemos que el VAR venga y los salve, porque no tienen decisión muchas veces”, destacó.

Finalmente, Henry estuvo de acuerdo con el réferi que una jugada que los heredianos reclamaron como penal sobre Ariel Arauz de parte de Ariel Rodríguez, no lo fue.

“La verdad es que no, no veo ninguna falta, no hay un empujón claro, el jugador se tira y bien el árbitro, considero igual que no era falta”, explicó.