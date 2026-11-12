Henry Bejarano sorprendió al confesar el día que quería que Alajuelense perdiera

Henry Bejarano recordó el día que quería que Alajuelense perdiera. (Jose Cordero)

El exárbitro y analista Henry Bejarano sorprendió a propios y extraños este miércoles cuando hizo una picosa confesión en el programa El Mundialito, en el que es uno de sus integrantes.

En el espacio estaban conversando sobre la ocasión en la que el réferi dirigió la final de la Copa de Campeones de 2015 entre el América de México y el Montreal Impact de Canadá, la última vez que un árbitro tico tuvo esa oportunidad.

Mientras veían las imágenes del partido, Bejarano fue muy sincero al decir que él pudo llegar a ese partido, gracias a que Alajuelense quedó eliminado en las semifinales ante el cuadro canadiense.

“Que el Comité Ejecutivo de Concacaf te felicite después del partido, para nosotros el cuarteto tico que fuimos fue muy bueno, una gran experiencia”, dijo hasta que soltó la frase que encendió la polémica.

La confesión de Henry Bejarano sobre Alajuelense

“A mí me sirvió que Alajuela quedara eliminado, porque yo sabía que tenía posibilidades de estar en una final, pero hay que decirlo así, yo seré muy tico y todo, pero está el bienestar de uno de por medio, entonces yo decía, que quede eliminado Alajuela, es la verdad”, comentó.

Los manudos cayeron eliminados por la regla del gol visitante al acabar 4-4 en el marcador global, tras ganar 4-2 en el partido en el Morera Soto, tantos que le permitieron pasar a la final a los norteamericanos.

En la otra semifinal de ese año, el América eliminó al Herediano con un global de 6-3, al ganar 6-0 en el estadio Azteca.