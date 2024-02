Henry Bejarano tiró picoso comentario sobre protesta de árbitros y cree que se dejaron manipular

Los árbitros están molestos por la salida de Horacio Elizondo de la Comisión de Arbitraje (Rafael Pacheco Granados)

La protesta que realizó el cuarteto arbitral en el partido entre Guanacasteca y Saprissa, por la salida del argentino Horacio Elizondo de la Comisión de Arbitraje, dio mucho de qué hablar este sábado.

Pablo Camacho, silbatero central del compromiso, pitó el inicio y se quedó en la media cancha junto con sus compañeros, Jeriel Valverde, Aniceto Solís y Marco Guido, formando un círculo, como por un minuto y medio, unidos de los brazos como muestra de su inconformidad.

Para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, lo sucedido en Nicoya y en cualquier otro estadio en esta fecha nueve es lamentable, dado que considera que los réferis se están dejando llevar por tres compañeros y se están metiendo en un tema que es, únicamente, administrativo.

“Los árbitros tienen que dedicarse a lo de ellos es que es arbitrar, esto se lo tienen que dejar administrativamente a la comisión, pero qué es lo que pasa, son conejillos de indias, le hacen caso a los tres líderes de ese grupo que son Pedro Navarro, Hugo Cruz y Carlos Salazar.

“Lo que sucedió en el partido Guanacaste-Saprissa es de lamentar, está bien que se unan, pero no para estas cosas. Dijeron cinco minutos, pero no aguantaron ni dos, porque la gente ya les estaba silbando y diciendo muchas cosas, entonces ¿para qué?

“Es un llamado a los árbitros que no se dejen influenciar por tres muchachos que lo que quieren es decir lo que ellos tienen que hacer y lo que no. No, no, cada uno tiene autonomía y sabe lo que tiene que hacer que es arbitrar”, opinó.

Henry Bejarano afirmó que Pedro Navarro y dos árbitros más carbonearon a sus compañeros para hacer la protesta. (Rafael Pacheco Granados)

Henry incluso considera que podría haber sanciones reglamentarias al respecto por atrasar un partido.

“Cuando un equipo retarda la reanudación de un juego, el árbitro lo comunica en su informe y a los equipos los multan ¿Quién va a multar a los árbitros ahora?”, preguntó.

Bejarano hizo un llamado a que se unan, pero en otro tipo de causas por las que no lo hicieron en el pasado y lo ameritaba totalmente a su entender.

“Yo creo que está bien que se unan, pero que lo hagan en otras cosas; por ejemplo, cuando un jugador de Santos agredió a Osvaldo Luna, como cuando Mariano Torres le dio un golpe a Juan Gabriel Calderón en el Fello Meza, en un partido de noche.

“¿Porqué no se unen cuando los árbitros de segunda dirigen todo el torneo y las finales se las dan a los de primera? Los árbitros del tercer grupo, que pitan en Unafut, que son de la Comisión de Arbitraje ahora, porque así lo demostró este señor Horacio Elizondo, y que ellos van a Guanacaste, Puntarenas, Pérez Zeledón y tienen que pitar tres juegos por ¢71 mil”, tiró.

Según se dice, en el partido entre Alajuelense y Herediano, así como en el San Carlos-Puntarenas también habrá protestas.