Mi familia es futbolera, vieras que tenía mensajes de mis tías, de mi papá que vive en Sarapiquí, de mami que es con la que vivo. Ella me recibió orgullosa. Toda la familia está orgullosa de mí. Eso me hace feliz, es una situación bonita. Mucha gente me escribió felicitándome y aún estoy respondiendo mensajes, fueron muchos. Eso me motiva.