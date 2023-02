Herediano alarga letargo y empata con Grecia

Herediano no logra salir de ese letargo con el que entró en el campeonato y volvió a dejar puntos en el camino al empatar a un gol en la difícil gramilla del Allen Riggioni ante Grecia, pero sin duda del Team se espera más.

Los florenses venían de una dolorosa y triste derrota ante Guanacasteca en el Colleya Fonseca, 1 a 0. Los dos primeros partidos, el Team los ganó pero dejando mucho que desear ante Guadalupe y con una milagrosa y extraña remontada ante San Carlos.

El juego fue muy disputado. (CSH )

En la zona defensiva, los ojos estaban puestos en Fernán Faerron, quien debutó con los florenses y mostró cosas similares a su paso por Liga Deportiva Alajuelense, corajudo, fuerte, de buena marca. Le metió la cabeza a un cañonazo de Johan Bonilla que evitó que se fuera al fondo de la red, pero también se metió en uno que otro encontronazo, sin que pasara a más.

Tuvo una gran chance para definir el partido en tiempo de reposición, cuando se fue al ataque en un tiro libre, pero su remate salió desviado. Era la jugada para echarse a la afición en la bolsa.

Al Team de Géiner Segura le están costando los partidos. Con un sistema idéntico al de Hernán Medford, un 4 -4-2, intentan elaborar más fútbol y no son tan directos pero no han encontrado esa fluidez y ya no están ni en zona de clasificación y lo bajaron del liderato acumulado, que les quitó Saprissa hace dos fechas.

Grecia sigue mostrando ser un equipo de oficio, al que le faltan cosas, pero es luchador. Fernando Lesme es su hombre importante, pero tiene luchadores a la par como Esteban Ramírez, Luis Rodríguez o Jean Carlo Agüero.

En esa dinámica el empate fue justo porque ambos cuadros dispusieron de oportunidades, sobre todo en el primer tiempo, en el que tuvieron más profundidad.

Herediano es quinto en la tabla. (CSH )

Grecia abrió la cuenta apenas al minuto 4, en un ataque por la derecha y en una clara posición prohibida que no fue advertida por el árbitro Cristian Rodríguez (con VAR no es gol). El paraguayo Lesme salió en fuera de juego y remató cruzado, incómodo para el portero Bryan Segura que metió un manotazo. El rechazo fue al centro donde apareció Johan Bonilla para mandarla al fondo.

El Team empató al minuto 13 en una jugada similar, pero esa sí estaba en buena posición. Juan Miguel Basulto habilitó a Kenneth Vargas, quien centró hacia atrás y el portero Alfonso Quesada rechazó hacia el centro donde estaba Jefferson Brenes, quien definió de buena forma.

Después de esos goles y más en el primer tiempo, ambos buscaron el gol, los porteros Quesada y Segura tuvieron buenas intervenciones y mantuvieron el empate.

“En el cameirno hemos hablado de que no nos va a alcanzar si seguimos con esa actitud. Hacemos un gran esfuerzo pero las cosas no salen como queremos”, expresó el autor del gol, Jefferson Brenes, quien tiene claro que el Team no pasa por su mejor momento.