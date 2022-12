Herediano aprovechó un despiste arbitral para vacunar al Puntarenas FC en la Copa

Yendrick Ruiz se pellizcó cuando los porteños estaban reclamando al árbitro para vacunarlos. Cortesía: Herediano

En La Teja nos caracterizamos por decir las varas como son, por lo que del duelo entre Herediano y Puntarenas FC hay que señalar dos cosas que fueron claras y evidentes en la mejenga de este miércoles por el Torneo de Copa 2022.

Los florenses hicieron todo para ganar, generaron muchas opciones en ambos tiempos, en un partido que para el Team se hubiera ido con tres o cuatro goles bien, pero al final apenas jalaron con un 1-0 del duelo de ida de cuartos de final.

La otra cosa que no se puede ocultar es que ese único gol que marcaron los rojiamarillos no debió contar, pues nace de un jalonazo clarísimo de Aarón Salazar a Yoserth Hernández que solo el árbitro central Josué Ugalde no vio. La repetición no deja dudas.

En media cancha, el florense hizo el típico jalón para frenar que un rival se vaya, el propio Salazar supo que hizo falta y hasta frenó y ni siquiera fue a buscar el balón. Pero, cuando en Herediano se dieron cuenta que no hubo pito y el rival se desconcentró en los reclamos, movieron la pecosa rápido y en segundos estaban en el área porteña.

Yendrick Ruiz se la llevó, la abrió al sector derecho, de allí se la devolvieron al centro, la zaga porteña hizo un rechazo que quedó muy corto y dejó la bola viva en el área pequeña, donde el goleador la punteó para meter el único gol del juego.

El fútbol tiene estas cosas, las muchas que generó el Team no entraron y la que no debió ser la hizo, ahora al Puerto le toca guardarse los reclamos y la cólera para el próximo domingo tratar de darle vuelta la serie en el Lito Pérez.