Herediano busca lavarse la cara del fracaso del semestre pasado y recuperar la corona

En el Herediano la exigencia siempre será el campeonato, y esa es la meta que se han propuesto en las tiendas rojiamarillas.

Tras un semestre lleno de fracasos, no solo en el ámbito local luego de quedar eliminados de semifinales, algo que no pasaba desde el 2008, en el plano internacional el revés fue igual o peor, al quedar fuera en fase de grupos de la Copa Centroamericana y, por ende, sin la posibilidad de disputar Concacaf Champions Cup en este año.

Para este Clausura 2026, los florenses hicieron cambios en su equipo, entre los que destacan las salidas de Axel Amador, Wálter Cortés, Juan Luis Pérez y Brian Rubio. Además, se podría hasta mencionar la de Jafet Soto del banquillo para dar paso a la llegada de José Giacone.

Herediano buscará recuperar el cetro luego de un semestre de pesadilla (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En cuanto al tema de llegadas a la institución, los rojiamarillos suman las incorporaciones de Keysher Fuller, José de Jesús González, Randall Leal, Everardo Rubio y la mencionada de Giacone como técnico.

Orlando Moreira habla de lo que espera en este Clausura 2026

Orlando Moreira es de los que tiene claro que en el conjunto florense la aspiración es volver a las finales y buscar ese cetro 32.

“Nosotros siempre aspiramos a llegar a la final y ganar el campeonato; este torneo anterior, a todas luces, no fue lo que esperábamos, perdimos el invicto de venir clasificando a las instancias finales y eso, de alguna manera, nos dolió, pero ahora es limpiarse el barro, las piedras de las rodillas, la sangre y dar para adelante”, dijo Moreira ante la consulta de La Teja.

Sobre la llegada del nuevo técnico José Giacone, Orlando justifica el regreso del argentino por los tiempos entre un torneo y el otro.

“Lo que pasa es que entre el torneo que acaba de terminar y este que va a empezar había muy poco espacio y no podíamos arriesgar con un técnico que no conociera el equipo y que no le venga dando seguimiento a los clubes de Costa Rica.

“Mentira que un hombre como José Giacone no ve el campeonato; entonces hablamos con él con bastante tiempo, se logró una reunión, volvió a Nicaragua a lo suyo, fue campeón y esperamos que ese sea el inicio de lo que viene con nosotros”, aseguró.

El directivo rojiamarillo comenta sobre la vuelta de jugadores a la institución que habían salido recientemente.

José Giacone es el nuevo entrenador del Herediano (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Cuando vemos jugadores como El Tepa, es debido a que el equipo en México lo había pedido, y tuvo un buen suceso con nosotros. Con Fuller había venido con buen rendimiento, Rubio también con Cartago; este último estaba a préstamo y decidimos traerlo y todos están a la orden del cuerpo técnico y empezamos temprano con una mini pretemporada”.

Con respecto a la presión por los fracasos del semestre pasado, Moreira comentó: “Nosotros no podemos presionarnos; es el peor enemigo de cualquier persona, institución, equipo y, en este caso, estamos seguros de que haciendo bien el trabajo vamos a lograr el objetivo”, concluyó.

Roberto Carpio comenta sobre sus expectativas para el Clausura 2026

Marcel Hernández fue el goleador del equipo el campeonato pasado y renovó con el club (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El secretario técnico florense, Roberto Carpio, asegura que en Heredia trabajan para corregir lo del pasado semestre y buscar ese campeonato nuevamente.

“Puedo garantizar que Jafet Soto, como gerente general y presidente de Fuerza Herediana, Gustavo, como gerente deportivo, y todos los que trabajamos en la institución hemos valorado que no se hizo, que tenemos que mejorar y, con el respeto de todos los participantes del torneo, les decimos que queremos estar en la final, que queremos campeonizar, que cada una de las cosas que no se hicieron en el torneo anterior se van a mejorar y corregir para obtener los triunfos que queremos”, acotó.

Para Roberto Carpio en Heredia, la exigencia es tal que el segundo lugar no se contempla como una opción.

“Es que el segundo lugar para nosotros los heredianos no existe, solo existe campeonizar, solo existe ser primeros y, obviamente, cada uno de los jugadores que se han traído han campeonizado, han estado en Heredia o estuvieron en otros clubes que saben lo que es campeonizar; así se dan cuenta de la importancia de tener triunfos, logros y campeonatos, eso es lo que queremos”, afirmó Carpio luego de las preguntas de La Teja.