Herediano cae con las botas puestas: derrota a Pérez Zeledón, pero Liberia sacó la tarea y lo dejó fuera de las semifinales

Este domingo no jugaba Alajuelense ni Saprissa, pero tanto manudos como morados estuvieron pendientes de los choques entre Pérez Zeledón - Herediano y Cartaginés - Liberia, unos para conocer a su próximo rival, otros con morbo para ver algo que hace mucho no pasaba, que Herediano quedara fuera de semifinales.

El Club Sport Herediano hizo su parte al derrotar 3-1 a Pérez Zeledón y mantuvo viva la ilusión hasta el final, pero el empate entre Cartaginés y Liberia sentenció una noche amarga: el bicampeón quedó eliminado.

Herediano resolvió muy rápido el partido en Pérez Zeledón. (Prensa Municipal Pérez Zeledón/Prensa Municipal Pérez Zeledón)

Desde el 2008, el equipo que dirige Jafet Soto era invitado indiscutible en la segunda fase del campeonato, pero el cierre del Apertura 2025 no contará con el Team en las instancias finales.

Los florenses no dependían de sí mismos para seguir con vida en el certamen, necesitaba un tropezón del Herediano para llegar al cuarto lugar que se dejó el Municipal Liberia.

Los aurinegros, que llegaron a la última fecha de la fase regular con 23 puntos viajaron al estadio “Fello” Meza, para enfrentar a Cartaginés y amarrar su participación en las semis.

El equipo de José Saturnino Cardozo firmó un 0-0 contra los blanquiazules y volverán a semifinales desde 2009, ese año justamente alcanzaron su único título nacional.

Cartaginés cuidó varias fichas, no pensando en otros rivales, los brumosos tenían a Luis Flores, Everardo Rubio y Claudio Montero con cuatro amarillas, por lo que ni siquiera fueron convocados.

Ante la ausencia de Rubio y Diego Mesén (expulsado ante la Liga), Cartaginés jugó sin centrales naturales, Carlos Barahona y Diego González cumplieron ese rol.

Luego de casi 17 años, Herediano queda fuera de las semifinales del torneo de Apertura 2025. Foto: prensa PZ. (Prensa Municipal Pérez Zeledón/Prensa Municipal Pérez Zeledón)

149 veces Marcel

El equipo de Andrés Carevic, ya clasificado no se jugaba nada ante los liberianos, quienes llegaron a Cartago con la obligación de sacar al menos un punto. La derrota no estaba permitida para el equipo liberiano.

Los coyotes apostaron más por el empate, pues fue muy poco lo que mostraron, una de Randy Ramírez, quien tuvo una muy clara al minuto 36, un derechazo fuera del área, pero el tiro se fue desviado.

José Saturnino Cardoso planteó un partido inteligente y sacó la tarea. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A kilómetros de distancia, el Team se convirtió en el amo y señor de las acciones en el estadio generaleño, apagando las aspiraciones del equipo del “Chuleta” Orozco de meterse a la siguiente fase e ilusionando a los florenses.

Al 41, Aarón Murillo marcó el primero para los rojiamarillos, un derechazo al primer palo, tras un centro de Haxzell Quirós.

Cartaginés y Liberia empataron 0-0 y los guanacastecos lograron su pase a las semifinales. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El central Josué Ugalde decretó 9 minutos de reposición en San Isidro de El General, tiempo que fue muy bien aprovechado por los florenses para ampliar su ventaja en el duelo.

Al 48 apareció Marcel Hernández para hacer el segundo de la tarde. El cubano aprovechó un rebote para lanzar un zurdazo, imposible para Bryan Segura y con este tanto, el caribeño sigue haciendo más grande su nombre en el fútbol costarricense.

Marcel llegó a los 149 goles en el fútbol tico e igualó al exdelantero saprissista Guillermo “Memo” Guardia.

Mientras que en Pérez, la gran cantidad de aficionados florenses festejaban el gol de Marcel, en la Vieja Metrópoli, el central David Gómez le ponía fin a la primera parte del juego entre brumosos y guanacastecos, que se fueron al descanso con el 0-0.

Aficionados de Liberia recorrieron miles de kilómetros, para apoyar a los aurinegros. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Un cierre de infarto

La noche se empezaba a asomar y con el paso de los minutos, Heredia jugaba con esperanza de un gol brumoso en el Fello.

Un minuto después de iniciado el complemento en Pérez Zeledón apareció el volante Yeltsin Tejeda para hacer su primer gol del torneo. El mundialista se lució con un derechazo y en Heredia se mantenía la fe.

El cuarto del equipo florense llegaría por obra de Nick Bennette, quien se estrenó como goleador en la máxima categoría. El muchacho de 17 años recién cumplidos la envió al fondo luego de sacar un remate cruzado, tras una salida de Bryan Segura, pero el gol fue anulado por una mano del joven delantero.

El partido ya estaba resuelto a pesar del tanto al 75 de Jorman Aguilar por la vía de penal, luego de una mano dentro del área de Tejeda y la atención estaba totalmente en el Fello.

En Cartago no pasaba nada, el gol no estuvo ni siquiera cerca, no del lado brumoso, Liberia tuvo una al cierre con Josimar Pemberton pero la sacó Kevin Briceño.

El panorama no cambió y después de 7 minutos de reposición, David Gómez dio el pitazo final.

En Liberia todo era alegría, sus jugadores elevaban la mirada al cielo, dando gracias a Dios por cumplir el deseo de avanzar a la siguiente fase, mientras eran aplaudidos por la afición brumosa, no sabemos si por reconocimiento a los pamperos o por la felicidad de dejar a su archirrival fuera del torneo.

Liberia recibirá este miércoles a la Liga. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En Pérez Zeledón, eran evidentes las caras largas, pues ambos equipos tuvieron la papa en la mano para clasificar y ahora vendrán días de reflexión y cambios en sus planillas.

Las semifinales ya están listas: Alajuelense vs Liberia y Saprissa vs Cartaginés, uno de estos cuatro equipo será el nuevo monarca del fútbol tico.