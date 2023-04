Herediano cerró mala semana en la tabla el día del cumpleaños de Jafet Soto

Sporting pellizcó un punto del estadio Colleya Fonseca. Foto: Mayela López (MAYELA LOPEZ; Mayela López)

El empate a un gol entre Herediano y Sporting anoche en el Colleya Fonseca le sirve a todos los que están peleando arriba menos a los protagonistas

Saprissa y Alajuelense quedaron tranquilos al ver como no los alcanzaran en la parte alta de la tabla y a Cartaginés le quedó todo servido para subir al tercer puesto, eso sí tiene que ganar hoy en San Carlos.

En el cumpleaños 47 de Jafet Soto, no solo no pudo ganar, sino que le hizo el juego a sus archirrivales, sin duda no fue un sábado para celebrar.

En el cumple del jefe era imposible quedarle mal al hombre, pero diversos factores se trajeron abajo sus deseos.

Estar en un partido con los árbitros que tanto ha chocado, en el que se jugaba la posibilidad de ser segundo, jugando ante el cuarto lugar que amenazaba quitarle el tercero, no sonaba como la opción más tranquila para pasar un cumpleaños.

A Soto, Pedro Navarro le pegó el primer regalito a los 25 minutos cuando expulsó a Fernán Faerron, lo que lo hizo perder rápidamente la calma.

En una jugada que, pareciera el defensor tira una patada a un rival, el réferi lo expulsó con roja directa. En la transmisión de FUTV se ve que si bien tira el pie, no se apeó a nadie.

Fernán Faerron se fue expulsado y sumó otra polémica más con Herediano. (MAYELA LOPEZ; Mayela López)

Justo o no, tal vez presa de su propia fama. aquello indignó a los florenses, tanto que Navarro le dio a Soto su segundo regalito, una tarjeta amarilla para que dejara de reclamar.

La chicha Jafet se le bajó con el gol de Kenneth Vargas, pues pocos minutos después de la rabieta, al 31, Huevito abrió la pizarra en una jugada en la que la defensa de Sporting quedó muy mal parada.

Vargas aprovechó un mal rechazo de Ariel Soto, luego la bajó en dos tiempos, ante una floja marca y remató a una esquina del joven meta josefino Leonardo Quirós.

Al fin un motivo para sonreir en un día tan especial; lamentablemente, a Jafet no lo dejaban disfrutar del todo porque la igualada de Sporting llegó muy rápido.

En un tiro de esquina desde la derecha, el defensor Dennis Castillo se coló entre la zaga rojiamarilla y con un cabezazo a una esquina anotó el 1-1, al 37.

Volvieron las caras y los gestos de molestía de Soto. Era un partido que se tenía que ganar porque tenía premio y trampa; si, la posibilidad de ser segundo, pero también podía acabar cuarto si perdía.

Herediano la pulseó con diez, pero no le alcanzó para ganar. Fotos: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

La expulsión además modificó los planes del Team, obligó a modificar el esquema, había que tapar el hueco con gente que no tenía. Juan Miguel Basulto no estaba por lesión, ni Aarón Salazar. Solo quedaba Keynner Brown adentro. Jafet se la tuvo que jugar tirando a Jefferson Brenes allí.

El partido era muy parejo, sin opciones claras en los marcos, hundidos ambos en un juego de media cancha que no ayudaba. Muchos dirán que el punto para Sporting no es malo al sumar en la cancha de un equipo grande, lo cual es cierto.

Pero, hay un detalle a considerar, si este domingo, Cartaginés le gana a San Carlos, lo sacará de zona de clasificación; entonces el buen negocio realmente era ganar. Y para Herediano, ni se diga, era el cumpleaños del jefe.