Deportes

Herediano confirma el regreso de Paulo Wanchope al banquillo florense

Paulo Wanchope regresa al Herediano como sustituto de José Giacone

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El Club Sport Herediano confirmó el regreso de Paulo Wanchope al banquillo florense.

Este jueves, el equipo rojiamarillo hizo el anuncio en sus redes sociales y acabó con horas de especulaciones sobre el sustituto de José Giacone.

Ya es oficial, Paulo Wanchope regresa al banquillo del Herediano. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El regreso

Así anunció el Team el regreso de la Cobra:

“Una leyenda vuelve a casa para hacer historia”.

Esta es la tercera ocasión en que Chope dirigirá a Heredia: la primera fue en 2008 y, la segunda, diez años después.

La última experiencia de Chope en los banquillos fue con el Deportivo Saprissa.

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HeredianoPaulo Wanchope
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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