Herediano confirma el regreso de Paulo Wanchope al banquillo florense

El Club Sport Herediano confirmó el regreso de Paulo Wanchope al banquillo florense.
Este jueves, el equipo rojiamarillo hizo el anuncio en sus redes sociales y acabó con horas de especulaciones sobre el sustituto de José Giacone.
El regreso
Así anunció el Team el regreso de la Cobra:
“Una leyenda vuelve a casa para hacer historia”.
Esta es la tercera ocasión en que Chope dirigirá a Heredia: la primera fue en 2008 y, la segunda, diez años después.
La última experiencia de Chope en los banquillos fue con el Deportivo Saprissa.